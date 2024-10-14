Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не в Динамо. Экс-игрок Днепра-1 перейдет в команду Первой лиги
Украина. Первая лига
14 октября 2024, 17:29 | Обновлено 14 октября 2024, 17:32
1345
1

Не в Динамо. Экс-игрок Днепра-1 перейдет в команду Первой лиги

Гаджиев выбрал Металлист 1925

14 октября 2024, 17:29 | Обновлено 14 октября 2024, 17:32
1345
1
Не в Динамо. Экс-игрок Днепра-1 перейдет в команду Первой лиги
СК Днепр-1. Рамик Гаджиев (слева)

По информации ТаТоТаке, атакующий полузащитник Рамик Гаджиев, контракт которого принадлежал «Днепру-1», подписал соглашение с клубом Первой лиги «Металлист 1925».

Соглашение рассчитано на 4,5 года. Харьковчане на этот момент официально о сделке не сообщили.

Ранее сообщалось, что 19-летним игроком интересуются «Динамо» и «Александрия», а сам Гаджиев ездил на просмотр в английские «Брентфорд» и «Дерби Каунти».

В минувшем сезоне Рамик провел за первую команду «Днепра-1» восемь матчей и забил 1 гол.

Из-за повреждения футболист начнет работу в общей группе в конце октября.

По теме:
Легендарный Рамос может переехать в чемпионат Аргентины
Первая лига. Лидер впервые проиграл, один матч не состоялся
Барселона зимой хочет вернуть своего воспитанника Мингесу
Рамик Гаджиев Металлист 1925 Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Бокс | 14 октября 2024, 08:22 2
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона

Энди Ли считает, что Усик победил 115-113

ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
Киберспорт | 13 октября 2024, 21:34 1
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг

Карточка Артема для события Total Rush оценена общим баллом 86

Холанд обратился к фанатам после сокрушительного фиаско сборной Норвегии
Футбол | 14.10.2024, 07:44
Холанд обратился к фанатам после сокрушительного фиаско сборной Норвегии
Холанд обратился к фанатам после сокрушительного фиаско сборной Норвегии
Германия – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Футбол | 14.10.2024, 17:04
Германия – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Германия – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Йожеф САБО: «Мудрик – средний игрок, в Челси все поняли»
Футбол | 14.10.2024, 10:47
Йожеф САБО: «Мудрик – средний игрок, в Челси все поняли»
Йожеф САБО: «Мудрик – средний игрок, в Челси все поняли»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Отаман
Дуже добре, для чого йому гнити у фк гуньдяй суркіса та медведчука 🐁
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира
Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира
13.10.2024, 01:50 113
Бокс
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
14.10.2024, 12:20 8
Футбол
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
13.10.2024, 11:14 11
Футбол
ВИДЕО. После матча между Украиной и Грузией произошла драка болельщиков
ВИДЕО. После матча между Украиной и Грузией произошла драка болельщиков
12.10.2024, 22:50 2
Футбол
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
13.10.2024, 07:55
Бокс
Стала известна победительница супертурнира в Ухане
Стала известна победительница супертурнира в Ухане
13.10.2024, 14:55 7
Теннис
100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
12.10.2024, 23:52 2
Футбол
Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
Не Мудрик. Игрок сборной Украины попал в команду тура Лиги наций
13.10.2024, 15:36 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем