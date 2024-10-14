Не в Динамо. Экс-игрок Днепра-1 перейдет в команду Первой лиги

По информации ТаТоТаке, атакующий полузащитник Рамик Гаджиев, контракт которого принадлежал «Днепру-1», подписал соглашение с клубом Первой лиги «Металлист 1925».

Соглашение рассчитано на 4,5 года. Харьковчане на этот момент официально о сделке не сообщили.

Ранее сообщалось, что 19-летним игроком интересуются «Динамо» и «Александрия», а сам Гаджиев ездил на просмотр в английские «Брентфорд» и «Дерби Каунти».

В минувшем сезоне Рамик провел за первую команду «Днепра-1» восемь матчей и забил 1 гол.

Из-за повреждения футболист начнет работу в общей группе в конце октября.