Не в Динамо. Экс-игрок Днепра-1 перейдет в команду Первой лиги
Гаджиев выбрал Металлист 1925
По информации ТаТоТаке, атакующий полузащитник Рамик Гаджиев, контракт которого принадлежал «Днепру-1», подписал соглашение с клубом Первой лиги «Металлист 1925».
Соглашение рассчитано на 4,5 года. Харьковчане на этот момент официально о сделке не сообщили.
Ранее сообщалось, что 19-летним игроком интересуются «Динамо» и «Александрия», а сам Гаджиев ездил на просмотр в английские «Брентфорд» и «Дерби Каунти».
В минувшем сезоне Рамик провел за первую команду «Днепра-1» восемь матчей и забил 1 гол.
Из-за повреждения футболист начнет работу в общей группе в конце октября.
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