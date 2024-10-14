Что там у украинцев? Как выглядит рейтинг АТР после Мастерса в Шанхае

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины сыграли на Мастерсе в Шанхае, где победителем стал Янник Синнер.

В первой пятерке изменений не произошло. Янник Синнер по-прежнему остается первой ракеткой мира, Карлос Алькарас сохранил вторую строчку. В топ-5 также входят Александр Зверев, Новак Джокович и Даниил Медведев.

Тейлор Фритц обошел Андрея Рублева и поднялся на 6-е место. Каспер Рууд стал 8-м, а Алекс де Минаур вернул себе место в десятке, поднявшись на 9-ю позицию.

Топ-10 рейтинга АТР

Что касается украинцев, то никто пока что не вошел даже в топ-300. Первым номером Украины остается Вадим Урсу, однако Александр Овчаренко добился крутого прогресса и поднялся на 85 мест.

Илья Марченко, продолжив лузстрик, опустился еще на 49 позиций. Бывшие лидеры мужского украинского тенниса Виталий Сачко и Алексей Крутых свои результатами также не радуют.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

Изменений в чемпионской гонке нет. Пока что только трое гарантировали себе участие на Итоговом турнире: Янник Синнер, Карлос Алькарас и Александр Зверев. Прямо сейчас порог квалификации составляет 4945 очков.

Чемпионская гонка АТР