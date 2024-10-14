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ATP
14 октября 2024, 18:31 |
131
0

Что там у украинцев? Как выглядит рейтинг АТР после Мастерса в Шанхае

Лидеры сохранили позиции, Урсу остался первой ракеткой Украины, Овчаренко приблизился

14 октября 2024, 18:31 |
131
0
Что там у украинцев? Как выглядит рейтинг АТР после Мастерса в Шанхае
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины сыграли на Мастерсе в Шанхае, где победителем стал Янник Синнер.

В первой пятерке изменений не произошло. Янник Синнер по-прежнему остается первой ракеткой мира, Карлос Алькарас сохранил вторую строчку. В топ-5 также входят Александр Зверев, Новак Джокович и Даниил Медведев.

Тейлор Фритц обошел Андрея Рублева и поднялся на 6-е место. Каспер Рууд стал 8-м, а Алекс де Минаур вернул себе место в десятке, поднявшись на 9-ю позицию.

Топ-10 рейтинга АТР

Что касается украинцев, то никто пока что не вошел даже в топ-300. Первым номером Украины остается Вадим Урсу, однако Александр Овчаренко добился крутого прогресса и поднялся на 85 мест.

Илья Марченко, продолжив лузстрик, опустился еще на 49 позиций. Бывшие лидеры мужского украинского тенниса Виталий Сачко и Алексей Крутых свои результатами также не радуют.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

Изменений в чемпионской гонке нет. Пока что только трое гарантировали себе участие на Итоговом турнире: Янник Синнер, Карлос Алькарас и Александр Зверев. Прямо сейчас порог квалификации составляет 4945 очков.

Чемпионская гонка АТР

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Тейлор Фритц Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Александр Овчаренко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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