Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае

13 октября состоялся финальный матч на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай).

Первый номер мирового рейтинга Янник Синнер (Италия) в двух сетах переиграл именитого Новака Джоковича (Сербия, ATP 4) за 1 час и 40 минут.

ATP 1000 Шанхай. Хард. Финал

Янник Синнер (Италия) [1] – Новак Джокович (Сербия) [4] – 7:6 (7:4), 6:3

Это была 8-я встреча соперников. Янник выиграл 4-й очный поединок, в частности 2-й подряд – оба в 2024 году.

Синнер за последние две недели провел два финальных матча в Китае. 2 октября он не сумел одолеть Карлоса Алькараса в решающем встрече в Пекине. До азиатской серии турниров Синнер завоевал трофеи на Мастерсе в Цинциннати и US Open. Таким образом, из последних 22 матчей на счету итальянца 21 победа.

Синнер выиграл 17-й трофей в карьере. В этом сезоне на счету Янника семь титулов. Джокович за карьеру четыре раза становился победителем Мастерса в Шанхае. Янник теперь является самым молодым чемпионом на этих кортах.

Итальянец стал первым игроком после Джоковича в 2020, который сумел завоевать трофеи на двух Мастерсах подряд (Цинциннати и Шанхай).

