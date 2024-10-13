Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
Янник переиграл Новака в финале хардового турнира АТР 1000 в Китае
13 октября состоялся финальный матч на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай).
Первый номер мирового рейтинга Янник Синнер (Италия) в двух сетах переиграл именитого Новака Джоковича (Сербия, ATP 4) за 1 час и 40 минут.
ATP 1000 Шанхай. Хард. Финал
Янник Синнер (Италия) [1] – Новак Джокович (Сербия) [4] – 7:6 (7:4), 6:3
Это была 8-я встреча соперников. Янник выиграл 4-й очный поединок, в частности 2-й подряд – оба в 2024 году.
Синнер за последние две недели провел два финальных матча в Китае. 2 октября он не сумел одолеть Карлоса Алькараса в решающем встрече в Пекине. До азиатской серии турниров Синнер завоевал трофеи на Мастерсе в Цинциннати и US Open. Таким образом, из последних 22 матчей на счету итальянца 21 победа.
Синнер выиграл 17-й трофей в карьере. В этом сезоне на счету Янника семь титулов. Джокович за карьеру четыре раза становился победителем Мастерса в Шанхае. Янник теперь является самым молодым чемпионом на этих кортах.
Итальянец стал первым игроком после Джоковича в 2020, который сумел завоевать трофеи на двух Мастерсах подряд (Цинциннати и Шанхай).
HE’S DONE IT AGAIN 👑— ATP Tour (@atptour) October 13, 2024
A masterclass in Shanghai as @janniksin becomes the youngest champion and the first player since Djokovic in 2020 to win consecutive ATP Masters 1000 titles! 🌟 @SH_RolexMasters | #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/g78cpEuSPd
IMMENSO SINNER 💪🇮🇹💪— Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2024
The moment Jannik Sinner defeated Djokovic to claim his 4th ATP Masters title 🏆@janniksin #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/gUBIocvvgQ
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Ну а Сіннер ударним завершенням сезону забезпечує собі лідерство в рейтингу впродовж більшої частини наступного року. Навіть якщо не приїде на захист титулу в Австралію, статус першої ракетки не втратить. І звання "король харду" остаточно переходить від серба до італійця.