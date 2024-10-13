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  4. Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
ATP
13 октября 2024, 13:21 | Обновлено 13 октября 2024, 13:28
970
3

Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае

Янник переиграл Новака в финале хардового турнира АТР 1000 в Китае

13 октября 2024, 13:21 | Обновлено 13 октября 2024, 13:28
970
3
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

13 октября состоялся финальный матч на хардовом турнире АТР 1000 в Шанхае (Китай).

Первый номер мирового рейтинга Янник Синнер (Италия) в двух сетах переиграл именитого Новака Джоковича (Сербия, ATP 4) за 1 час и 40 минут.

ATP 1000 Шанхай. Хард. Финал

Янник Синнер (Италия) [1] – Новак Джокович (Сербия) [4] – 7:6 (7:4), 6:3

Это была 8-я встреча соперников. Янник выиграл 4-й очный поединок, в частности 2-й подряд – оба в 2024 году.

Синнер за последние две недели провел два финальных матча в Китае. 2 октября он не сумел одолеть Карлоса Алькараса в решающем встрече в Пекине. До азиатской серии турниров Синнер завоевал трофеи на Мастерсе в Цинциннати и US Open. Таким образом, из последних 22 матчей на счету итальянца 21 победа.

Синнер выиграл 17-й трофей в карьере. В этом сезоне на счету Янника семь титулов. Джокович за карьеру четыре раза становился победителем Мастерса в Шанхае. Янник теперь является самым молодым чемпионом на этих кортах.

Итальянец стал первым игроком после Джоковича в 2020, который сумел завоевать трофеи на двух Мастерсах подряд (Цинциннати и Шанхай).

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Янник Синнер Новак Джокович ATP Шанхай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Anatoliy65
Ну що, є ще ягоди в ягідницях у Новака але все ж молодість бере верх, все таки взяв золото олімпіади і у кого, у Алькараса і де, на грунті а це не цацки-пецки.
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0
introvert
Карлітос, з`явившись на грі, сів поруч з ложею Янніка. Неприємно для Новака, але можна зрозуміти: солідарність поколінь, друзі-суперники, і таке інше. Потім до іспанця приєднався Роджер - і ось це вже дійсно неприємний удар по психіці. Бідолаха серб, ніхто в тенісній тусовці його не любить)
Ну а Сіннер ударним завершенням сезону забезпечує собі лідерство в рейтингу впродовж більшої частини наступного року. Навіть якщо не приїде на захист титулу в Австралію, статус першої ракетки не втратить. І звання "король харду" остаточно переходить від серба до італійця.
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Ekvato
Джокович все ще сильний і входить до Біг-3 версія 2.0 і навіть може виграти турнір, щоправда, якщо на шляху не зустрінеться з Алькарасом чи Сіннером))) (Олімпіада-виключення)
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