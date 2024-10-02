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  4. Алькарас выиграл турнир в Пекине, победив первую ракетку мира
ATP
02 октября 2024, 16:14 | Обновлено 02 октября 2024, 16:20
1164
0

Алькарас выиграл турнир в Пекине, победив первую ракетку мира

Карлос Алькарас в третий раз в этом году обыграл Янника Синнера

02 октября 2024, 16:14 | Обновлено 02 октября 2024, 16:20
1164
0
Алькарас выиграл турнир в Пекине, победив первую ракетку мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом на турнире категории ATP 500 в Пекине.

В финале он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера за 3 часа 21 минуту.

АТР 500 Пекин. Хард. Финал

Янник Синнер (Италия) [1] – Карлос Алькарас (Испания) [3] – 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7)

21-летний Алькарас выиграл 16-й трофей в карьере и четвертый в нынешнем сезоне. Больше трофеев в нынешнем сезоне взял только его соперник по сегодняшнему финалу Синнер. У итальянца их шесть.

За победу в Пекине испанец получил чек на 695 750 долларов.

Отметим, что Алькарас в третий раз в этом году победил Синнера.

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Карлос Алькарас (теннисист) Янник Синнер ATP Пекин
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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