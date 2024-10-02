Алькарас выиграл турнир в Пекине, победив первую ракетку мира
Карлос Алькарас в третий раз в этом году обыграл Янника Синнера
Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом на турнире категории ATP 500 в Пекине.
В финале он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера за 3 часа 21 минуту.
АТР 500 Пекин. Хард. Финал
Янник Синнер (Италия) [1] – Карлос Алькарас (Испания) [3] – 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7)
21-летний Алькарас выиграл 16-й трофей в карьере и четвертый в нынешнем сезоне. Больше трофеев в нынешнем сезоне взял только его соперник по сегодняшнему финалу Синнер. У итальянца их шесть.
За победу в Пекине испанец получил чек на 695 750 долларов.
Отметим, что Алькарас в третий раз в этом году победил Синнера.
KING CARLOS 👑 @carlosalcaraz completes comeback win over Sinner to clinch the Beijing title 🏆#ChinaOpen pic.twitter.com/FLQQjnltFJ— Tennis TV (@TennisTV) October 2, 2024
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