Алькарас выиграл турнир в Пекине, победив первую ракетку мира

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал чемпионом на турнире категории ATP 500 в Пекине.

В финале он обыграл лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера за 3 часа 21 минуту.

АТР 500 Пекин. Хард. Финал

Янник Синнер (Италия) [1] – Карлос Алькарас (Испания) [3] – 7:6 (8:6), 4:6, 6:7 (3:7)

21-летний Алькарас выиграл 16-й трофей в карьере и четвертый в нынешнем сезоне. Больше трофеев в нынешнем сезоне взял только его соперник по сегодняшнему финалу Синнер. У итальянца их шесть.

За победу в Пекине испанец получил чек на 695 750 долларов.

Отметим, что Алькарас в третий раз в этом году победил Синнера.

