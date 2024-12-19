«Вот что меня раздражает». Кирьос дерзко обратился к Синнеру

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал допинговый скандал итальянского теннисиста Янника Синнера, ныне возглавляющего рейтинг ATP, пригрозив итальянцу.

«Когда тебя поймали, ты не можешь вести себя как жертва... ты же нанимаешь собственную команду, да? Вот что меня раздражает. И Ига Свентек, и Янник плохие, дело не в том, кто из них хуже.

Когда я вижу таких игроков, как Федерер и Джокович, которые для меня боги, и вижу, что они уже имеют преимущество за то, что находятся на вершине, меня раздражает, если они также принимают все эти препараты для повышения производительности. В моем случае я никогда этого не делал и никогда не буду. Я употребляю алкоголь, и если я плохо сплю ночью, я уже думаю, что проиграю. Но я вижу, как этот парень мажется каким-нибудь кремом, который придает ему безумную ауру, это несправедливо.

Я действительно не могу дождаться, когда выйду и сыграю против Синнера. Если я сыграю с ним на Australian Open, я сделаю так, что вся толпа вернется против него. Это был бы полный хаос, все уважение вылетело бы в окно, и я сделал бы все, чтобы победить его», – сказал Кирьос.