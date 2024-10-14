Рейтинг WTA. Безумный прогресс Лопаты, сохранила ли позицию Костюк?

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе женщины сыграли на турнирах WTA 1000 в Ухане.

В столице Китая победительницей стала Арина Соболенко. К счастью, она не обошла Игу Свентек. Полька начала 125-ю неделю в качестве первой ракетки мира.



В топ-10 произошло несколько изменений: Коко Гофф сместила Джессику Пегулу с третьей строчки, а Беатрис Хаддад Майя поднялась на 10-ю позицию.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Марта Костюк сохранила 17-е место. Элина Свитолина, которая досрочно завершила сезон, опустилась на одну позицию. Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Леся Цуренко опустились вниз по рейтингу.

Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева слегка улучшили позиции. Даяна Ястремская с места не сдвинулась.

Главным прорывом в украинском теннисе на прошлой неделе была Анастасия Лопата, которая дошла до полуфинала 75-тысячника в Эдмонде и поднялась на 380 позиций!

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок, не играя, поднялась на одну позицию и теперь снова является 3-й ракеткой мира в парном разряде.

Надежда Киченок опустилась на 4 строчки, Марта Костюк сохранила позиции.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA

В Чемпионской гонке среди лидеров без особых изменений. Первая восьмерка никак не изменилась, но в ней произошло пару изменений.

Чемпионская гонка WTA

Попасть на Итоговый турнир вряд ли сможет кто-то из украинок. Костюк сохранила 16-ю позицию, но уже снялась с Нинбо и Токио, поэтому вряд ли наберет нужно количество очков.

Украинки в чемпионской гонке