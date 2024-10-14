Рейтинг WTA. Безумный прогресс Лопаты, сохранила ли позицию Костюк?
Свентек начала 125-ю неделю в статусе первой ракетки, Киченок снова третья в парном рейтинге
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе женщины сыграли на турнирах WTA 1000 в Ухане.
В столице Китая победительницей стала Арина Соболенко. К счастью, она не обошла Игу Свентек. Полька начала 125-ю неделю в качестве первой ракетки мира.
В топ-10 произошло несколько изменений: Коко Гофф сместила Джессику Пегулу с третьей строчки, а Беатрис Хаддад Майя поднялась на 10-ю позицию.
Топ-10 рейтинга WTA
Первая ракетка Марта Костюк сохранила 17-е место. Элина Свитолина, которая досрочно завершила сезон, опустилась на одну позицию. Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Леся Цуренко опустились вниз по рейтингу.
Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева слегка улучшили позиции. Даяна Ястремская с места не сдвинулась.
Главным прорывом в украинском теннисе на прошлой неделе была Анастасия Лопата, которая дошла до полуфинала 75-тысячника в Эдмонде и поднялась на 380 позиций!
Украинки в рейтинге WTA
Людмила Киченок, не играя, поднялась на одну позицию и теперь снова является 3-й ракеткой мира в парном разряде.
Надежда Киченок опустилась на 4 строчки, Марта Костюк сохранила позиции.
Топ-10 парного рейтинга WTA
Украинки в парном рейтинге WTA
В Чемпионской гонке среди лидеров без особых изменений. Первая восьмерка никак не изменилась, но в ней произошло пару изменений.
Чемпионская гонка WTA
Попасть на Итоговый турнир вряд ли сможет кто-то из украинок. Костюк сохранила 16-ю позицию, но уже снялась с Нинбо и Токио, поэтому вряд ли наберет нужно количество очков.
Украинки в чемпионской гонке
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