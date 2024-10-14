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  4. Рейтинг WTA. Безумный прогресс Лопаты, сохранила ли позицию Костюк?
WTA
14 октября 2024, 05:33 |
684
0

Рейтинг WTA. Безумный прогресс Лопаты, сохранила ли позицию Костюк?

Свентек начала 125-ю неделю в статусе первой ракетки, Киченок снова третья в парном рейтинге

14 октября 2024, 05:33 |
684
0
Рейтинг WTA. Безумный прогресс Лопаты, сохранила ли позицию Костюк?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе женщины сыграли на турнирах WTA 1000 в Ухане.

В столице Китая победительницей стала Арина Соболенко. К счастью, она не обошла Игу Свентек. Полька начала 125-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

В топ-10 произошло несколько изменений: Коко Гофф сместила Джессику Пегулу с третьей строчки, а Беатрис Хаддад Майя поднялась на 10-ю позицию.

Топ-10 рейтинга WTA

Первая ракетка Марта Костюк сохранила 17-е место. Элина Свитолина, которая досрочно завершила сезон, опустилась на одну позицию. Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Леся Цуренко опустились вниз по рейтингу.

Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Анастасия Соболева слегка улучшили позиции. Даяна Ястремская с места не сдвинулась.

Главным прорывом в украинском теннисе на прошлой неделе была Анастасия Лопата, которая дошла до полуфинала 75-тысячника в Эдмонде и поднялась на 380 позиций!

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок, не играя, поднялась на одну позицию и теперь снова является 3-й ракеткой мира в парном разряде.

Надежда Киченок опустилась на 4 строчки, Марта Костюк сохранила позиции.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Украинки в парном рейтинге WTA

В Чемпионской гонке среди лидеров без особых изменений. Первая восьмерка никак не изменилась, но в ней произошло пару изменений.

Чемпионская гонка WTA

Попасть на Итоговый турнир вряд ли сможет кто-то из украинок. Костюк сохранила 16-ю позицию, но уже снялась с Нинбо и Токио, поэтому вряд ли наберет нужно количество очков.

Украинки в чемпионской гонке

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рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Юлия Стародубцева Анастасия Лопата
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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