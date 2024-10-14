Шедевр Синчука. Украина U-19 проиграла Англии U-18 на турнире в Испании

Юношеская сборной Украины U-19 завершила выступления в товарищеском турнире в испанской Марбелье.

14 октября в 14:30 состоялся матч за третье место турнира между сборными Англии U-18 и Украины U-19.

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6 октября начался тренировочный сбор команды Украины U-19 в Испании. Сине-желтые приняли участие в Марбелье в турнире с участием четырех сборных.

В матче за третье место сборная Украины U-19 проиграла команде Англии U-18 со счетом 1:3. В начале матча дубль оформил Каллум Олусеси, а затем гол-красавец обводящим ударом в дальний угол забил Геннадий Синчук. Во втором тайме английская команда вернула себе перевес в два мяча.

Соревнования прошли по олимпийской системе. Три других команды, в отличие от подопечных Дмитрия Михайленко, включили в заявку только игроков возрастной категории U-18. 11 октября состоялись полуфиналы: Украина – Нидерланды (0:1) и Англия – Швеция (0:2). 14 октября состоялся финал между Швецией и Нидерландами (1:2).

В матче за 3-е место англичане забили уже на 7-й минуте – Олусеси завершил комбинацию. В ответ два хороших момента не реализовал Синчук. Затем Олусеси оформил дубль, замкнув подачу партнера. На 36-й минуте сине-желтые сократили отставание: Шершень выполнил заброс вперед, Синчук принял мяч, сместился в центр и здорово положил в дальний угол. До перерыва запомнился удар Пономаренко в створ.

На старте второго тайма команды обменялись неточными ударами Дипепы и Осипенко. На 63-й минуте отличный случай не использовал Шевченко – голкипер парировал его удар с нескольких метров. Позже вратарь англичан выручил после попыток Ломаги и Синчука. Под занавес поединка Голамбекис после розыгрыша углового установил окончательный счет – 3:1 в пользу британцев.

Юношеская сборная Украины U-19 с 13 по 19 ноября в Нидерландах примет участие в первом раунде квалификации Евро-2025. Кроме хозяев, сине-желтым будут противостоять сборные Казахстана и Словении.

Турнир юношеских сборных

Марбелья (Испания), 14 октября 2024 года

Финал. 12:30. Швеция U-18 – Нидерланды U-18 – 1:2

Матч за третье место

14:30. Англия U-18 – Украина U-19 – 3:1

Голы: Олусеси, 7, 31, Голамбекис, 87 – Синчук, 36

Украина U-19: Макаренко, Коробов (Копыл, 84), Шершень (Гавриленко, 84), Захарченко, Дикий (Калинец, 84), Ищенко (Будко, 46), Синчук, Караман (Лень, 46), Цуканов (Осипенко, 46), Гусол (Шевченко, 46), Пономаренко (Ломага, 46).

Англия U-18: Лукьянцикс (Михальськи, 46), Шахар (Пиннингтон, 61), Голамбекис, Ниони (Рунгем, 84), Олусеси (Ригг, 73), Сидибе (Харрисон, 84), Дипепа, Сануси (Армстронг, 84), Броджо (Дерри, 73), Амасс, Диксон.

Видеозапись матча

Стартовый состав Украины U-19