Юношеская сборной Украины U-19 принимает участие в товарищеском турнире в испанской Марбелье.

14 октября в 14:30 пройдет матч за третье место турнира между сборными Англии U-19 и Украины U-19.

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Соревнования проходят по олимпийской системе. Три других команды, в отличие от подопечных Дмитрия Михайленко, включили в заявку только игроков возрастной категории U-18.

11 октября состоялись полуфиналы: Украина – Нидерланды (0:1) и Англия – Швеция (счет 0:2). На 14 октября запланирован матч за третье место, а также финал между Швецией и Нидерландами.

Стал известен стартовый состав Украины U-19 на матч с Англией U-18

Украина U-19: Макаренко, Дикий, Захарченко, Шершень, Коробов, Ищенко, Гусол, Цуканов, Караман, Синчук, Пономаренко (кап)