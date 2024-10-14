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14 октября 2024, 13:57 |
545
0

Стал известен стартовый состав Украины U-19 на матч с Англией U-18

Украинская команда сыграет за третье место на турнире в испанской Марбелье

14 октября 2024, 13:57 |
545
0
Стал известен стартовый состав Украины U-19 на матч с Англией U-18
УАФ

Юношеская сборной Украины U-19 принимает участие в товарищеском турнире в испанской Марбелье.

14 октября в 14:30 пройдет матч за третье место турнира между сборными Англии U-19 и Украины U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соревнования проходят по олимпийской системе. Три других команды, в отличие от подопечных Дмитрия Михайленко, включили в заявку только игроков возрастной категории U-18.

11 октября состоялись полуфиналы: Украина – Нидерланды (0:1) и Англия – Швеция (счет 0:2). На 14 октября запланирован матч за третье место, а также финал между Швецией и Нидерландами.

Стал известен стартовый состав Украины U-19 на матч с Англией U-18

Украина U-19: Макаренко, Дикий, Захарченко, Шершень, Коробов, Ищенко, Гусол, Цуканов, Караман, Синчук, Пономаренко (кап)

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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