Стал известен стартовый состав Украины U-19 на матч с Англией U-18
Украинская команда сыграет за третье место на турнире в испанской Марбелье
Юношеская сборной Украины U-19 принимает участие в товарищеском турнире в испанской Марбелье.
14 октября в 14:30 пройдет матч за третье место турнира между сборными Англии U-19 и Украины U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Соревнования проходят по олимпийской системе. Три других команды, в отличие от подопечных Дмитрия Михайленко, включили в заявку только игроков возрастной категории U-18.
11 октября состоялись полуфиналы: Украина – Нидерланды (0:1) и Англия – Швеция (счет 0:2). На 14 октября запланирован матч за третье место, а также финал между Швецией и Нидерландами.
Стал известен стартовый состав Украины U-19 на матч с Англией U-18
Украина U-19: Макаренко, Дикий, Захарченко, Шершень, Коробов, Ищенко, Гусол, Цуканов, Караман, Синчук, Пономаренко (кап)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
14 октября в 4-м туре Лиги наций украинцы сыграют против чешской команды
Cборная Армении дома в Лиге наций проиграла команде Северной Македонии