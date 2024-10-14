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14.10.2024 14:30 – 33 1 : 0
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14 октября 2024, 14:30 | Обновлено 14 октября 2024, 14:54
984
0

Англия U-18 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 октября в 14:30 матч за третье место турнира в Марбелье

14 октября 2024, 14:30 | Обновлено 14 октября 2024, 14:54
984
0
Англия U-18 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Юношеская сборной Украины U-19 принимает участие в товарищеском турнире в испанской Марбелье.

14 октября в 14:30 пройдет матч за третье место турнира между сборными Англии U-19 и Украины U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

6 октября начался тренировочный сбор команды Украины U-19 в Испании. Сине-желтые играют в Марбелье в турнире с участием четырех сборных.

Соревнования проходят по олимпийской системе. Три других команды, в отличие от подопечных Дмитрия Михайленко, включили в заявку только игроков возрастной категории U-18.

11 октября состоялись полуфиналы: Украина – Нидерланды (0:1) и Англия – Швеция (счет 0:2).

На 14 октября запланирован матч за третье место, а также финал между Швецией и Нидерландами (1:2).

Юношеская сборная Украины U-19 с 13 по 19 ноября в Нидерландах примет участие в квалификационном раунде Евро-2025. Кроме хозяев, сине-желтым будут противостоять сборные Казахстана и Словении.

Англия U-18 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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