Англия U19

Юношеская сборной Украины U-19 на 4-м месте завершила выступления в товарищеском турнире в испанской Марбелье.

14 октября в 14:30 состоялся матч за третье место турнира между сборными Англии U-18 и Украины U-19.

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6 октября начался тренировочный сбор команды Украины U-19 в Испании. Сине-желтые приняли участие в Марбелье в турнире с участием четырех сборных.

В матче за третье место сборная Украины U-19 проиграла команде Англии U-18 со счетом 1:3. В начале матча дубль оформил Каллум Олусеси, а затем гол-красавец обводящим ударом в дальний угол забил Геннадий Синчук. Во втором тайме английская команда вернула себе перевес в два мяча.

Юношеская сборная Украины U-19 с 13 по 19 ноября в Нидерландах примет участие в первом раунде квалификации Евро-2025. Кроме хозяев, сине-желтым будут противостоять сборные Казахстана и Словении.

Турнир юношеских сборных

Марбелья (Испания), 14 октября 2024 года

Матч за третье место

14:30. Англия U-18 – Украина U-19 – 3:1

Голы: Олусеси, 7, 31, Голамбекис, 87 – Синчук, 36

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча