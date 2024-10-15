Англия U19

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14.10.2024 14:30 – FT 3 : 1
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15 октября 2024, 05:14 | Обновлено 15 октября 2024, 05:16
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Англия U-18 – Украина U-19 – 3:1. Шедевр Синчука. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча за третье место турнира четырех в Марбелье

15 октября 2024, 05:14 | Обновлено 15 октября 2024, 05:16
116
0
Англия U-18 – Украина U-19 – 3:1. Шедевр Синчука. Видео голов и обзор
УАФ

Юношеская сборной Украины U-19 на 4-м месте завершила выступления в товарищеском турнире в испанской Марбелье.

14 октября в 14:30 состоялся матч за третье место турнира между сборными Англии U-18 и Украины U-19.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

6 октября начался тренировочный сбор команды Украины U-19 в Испании. Сине-желтые приняли участие в Марбелье в турнире с участием четырех сборных.

В матче за третье место сборная Украины U-19 проиграла команде Англии U-18 со счетом 1:3. В начале матча дубль оформил Каллум Олусеси, а затем гол-красавец обводящим ударом в дальний угол забил Геннадий Синчук. Во втором тайме английская команда вернула себе перевес в два мяча.

Юношеская сборная Украины U-19 с 13 по 19 ноября в Нидерландах примет участие в первом раунде квалификации Евро-2025. Кроме хозяев, сине-желтым будут противостоять сборные Казахстана и Словении.

Турнир юношеских сборных

Марбелья (Испания), 14 октября 2024 года

Матч за третье место

14:30. Англия U-18 – Украина U-19 – 3:1

Голы: Олусеси, 7, 31, Голамбекис, 87 – Синчук, 36

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Шедевр Синчука. Украина U-19 проиграла Англии U-18 на турнире в Испании
Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 Англия - Украина сборная Украины по футболу U-19 турнир развития УЕФА сборная Англии по футболу U-19 выбор редакции Геннадий Синчук
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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