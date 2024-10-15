Англия U19

Англия U-18 – Украина U-19 – 3:1. Шедевр Синчука. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча за третье место турнира четырех в Марбелье
Юношеская сборной Украины U-19 на 4-м месте завершила выступления в товарищеском турнире в испанской Марбелье.
14 октября в 14:30 состоялся матч за третье место турнира между сборными Англии U-18 и Украины U-19.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
6 октября начался тренировочный сбор команды Украины U-19 в Испании. Сине-желтые приняли участие в Марбелье в турнире с участием четырех сборных.
В матче за третье место сборная Украины U-19 проиграла команде Англии U-18 со счетом 1:3. В начале матча дубль оформил Каллум Олусеси, а затем гол-красавец обводящим ударом в дальний угол забил Геннадий Синчук. Во втором тайме английская команда вернула себе перевес в два мяча.
Юношеская сборная Украины U-19 с 13 по 19 ноября в Нидерландах примет участие в первом раунде квалификации Евро-2025. Кроме хозяев, сине-желтым будут противостоять сборные Казахстана и Словении.
Турнир юношеских сборных
Марбелья (Испания), 14 октября 2024 года
Матч за третье место
14:30. Англия U-18 – Украина U-19 – 3:1
Голы: Олусеси, 7, 31, Голамбекис, 87 – Синчук, 36
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч 4-го тура Лиги наций завершился со счетом 1:0 в пользу албанцев, гол на счету Асллани
Легендарная арена такого еще не видела