Украина U-19 проиграла Нидерландам U-18 в турнире четырех в Испании

11 октября юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2006 г.р.), готовясь к квалификации Евро-2025 U-19, стартовала на турнире с участием четырех команд в Марбелье.

Соревнования проходят по олимпийской системе. Три сборных, соперники Украины, имеют в заявке игроков возрастной категории U-18. В первом полуфинале Швеция победила Англию (2:0). Далее встречались Украина и Нидерланды.

Первый тайм прошел в острой борьбе. Могли отличиться Гусол, Пономаренко, Дикий, а Шевченко вообще имел стопроцентный момент, когда после передачи Коробова вышел один на один с вратарем, но пробил мимо стойки. У соперников самым активным был Багати, неплохие возможности забить имели Эль-Хармуз и Клюйверт. Оба голкипера, Хани и Суркис, действовали надежно.

После перерыва активными были обе команды, однако праздновать успех удалось нидерландцам. На 78-й минуте Ван ден Берг эффектно пробил с 15 метров в дальний угол. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Нидерландов.

14 октября в 14.30 Украина сыграет в матче за третье место с Англией, а в 12.30 за главный приз поспорят Швеция и Нидерланды.

Турнир юношеских сборных

Марбелья (Испания)

Полуфиналы, 11.10.2024

17:00. Англия U-18 – Швеция U-18 – 0:2

20:00. Украина U-19 – Нидерланды U-18 – 0:1

Гол: ван ден Берг, 78.

Украина U-19: Суркис, Дикий (Копыл, 73), Гавриленко (Шершень, 46), Захарченко, Коробов (Калинец, 73), Ищенко (Будко, 63), Гусол, Цуканов (Синчук, 81), Осипенко (Лень, 46), Шевченко (Караман, 46), Пономаренко (Ломага, 46).

Нидерланды U-18: Хани, Олденстам, ван дер Ланс, Онстейн (Боуман, 61), Вианелло, Эль-Хармуз, Эзер (Томас, 73), ван ден Берг, Клюйверт (Верхюльст, 73), Коллер (ван ден Эльш, 72), Багати (Мустафа, 77).

Матч за 3-е место. 14.10.2024

14:30. Украина U-19 – Англия U-18

Финал. 14.10.2024

12:30. Швеция U-18 – Нидерланды U-18

Видеозапись матча: Нидерланды U-18 – Украина U-19