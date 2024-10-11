Суркис и Шевченко в старте. Состав Украины U-19 на матч с Нидерландами

Сборная Украины U-19 в 20:00 начнет контрольный матч против Нидерландов U-18 в рамках подготовки к играм отбора Евро-2025, которые будут проходить в ноябре.

Соперниками будут футболисты, которые на год моложе.

В основе сборной Украины нашлось место детям известных родителей: Вячеславу Суркису и Кристиану Шевченко.

Украина U-19: Суркис, Дикий, Гавриленко, Захарченко, Коробов, Ищенко, Гусол, Цуканов, Осипенко, Шевченко, Пономаренко