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Чемпионат Европы
11 октября 2024, 19:31 | Обновлено 11 октября 2024, 20:36
1528
1

Суркис и Шевченко в старте. Состав Украины U-19 на матч с Нидерландами

Команда проведет контрольный матч

11 октября 2024, 19:31 | Обновлено 11 октября 2024, 20:36
1528
1
Суркис и Шевченко в старте. Состав Украины U-19 на матч с Нидерландами
УАФ

Сборная Украины U-19 в 20:00 начнет контрольный матч против Нидерландов U-18 в рамках подготовки к играм отбора Евро-2025, которые будут проходить в ноябре.

Соперниками будут футболисты, которые на год моложе.

В основе сборной Украины нашлось место детям известных родителей: Вячеславу Суркису и Кристиану Шевченко.

Украина U-19: Суркис, Дикий, Гавриленко, Захарченко, Коробов, Ищенко, Гусол, Цуканов, Осипенко, Шевченко, Пономаренко

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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