Нидерланды U-18 – Украина U-19 – 1:0. Пропустили красиво. Видео гола, обзор

Юношеская сборная Украины U-19, готовясь к квалификации Евро-2025 U-19, стартовала на турнире с участием четырех команд в испанской Марбелье.

Соревнования проходят по олимпийской системе. Три сборных, соперники Украины, имеют в заявке игроков возрастной категории U-18. В первом полуфинале Швеция победила Англию (2:0). Далее сыграли Украина и Нидерланды (0:1).

Праздновать успех удалось нидерландцам. На 78-й минуте Ван ден Берг эффектно пробил с 15 метров в дальний угол. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Нидерландов.

14 октября в 14:30 Украина сыграет в матче за третье место с Англией, а за главный приз поспорят Швеция и Нидерланды.

Турнир юношеских сборных

Полуфинал, 11.10.2024. Марбелья (Испания)

20:00. Нидерланды U-18 – Украина U-19 – 1:0

Гол: ван ден Берг, 78.

Видео гола и обзор матча