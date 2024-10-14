Нидерланды U-18 – Украина U-19 – 1:0. Пропустили красиво. Видео гола, обзор
Смотрите видеообзор матча полуфинала турнира четырех в Марбелье
Юношеская сборная Украины U-19, готовясь к квалификации Евро-2025 U-19, стартовала на турнире с участием четырех команд в испанской Марбелье.
Соревнования проходят по олимпийской системе. Три сборных, соперники Украины, имеют в заявке игроков возрастной категории U-18. В первом полуфинале Швеция победила Англию (2:0). Далее сыграли Украина и Нидерланды (0:1).
Праздновать успех удалось нидерландцам. На 78-й минуте Ван ден Берг эффектно пробил с 15 метров в дальний угол. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Нидерландов.
14 октября в 14:30 Украина сыграет в матче за третье место с Англией, а за главный приз поспорят Швеция и Нидерланды.
Турнир юношеских сборных
Полуфинал, 11.10.2024. Марбелья (Испания)
20:00. Нидерланды U-18 – Украина U-19 – 1:0
Гол: ван ден Берг, 78.
Видео гола и обзор матча
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