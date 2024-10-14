Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нидерланды U-18 – Украина U-19 – 1:0. Пропустили красиво. Видео гола, обзор
Товарищеские матчи
Нидерланды U19
11.10.2024 20:00 – FT 1 : 0
УКРАИНА U19
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
14 октября 2024, 13:23 | Обновлено 14 октября 2024, 13:59
146
0

Нидерланды U-18 – Украина U-19 – 1:0. Пропустили красиво. Видео гола, обзор

Смотрите видеообзор матча полуфинала турнира четырех в Марбелье

14 октября 2024, 13:23 | Обновлено 14 октября 2024, 13:59
146
0
Нидерланды U-18 – Украина U-19 – 1:0. Пропустили красиво. Видео гола, обзор
УАФ

Юношеская сборная Украины U-19, готовясь к квалификации Евро-2025 U-19, стартовала на турнире с участием четырех команд в испанской Марбелье.

Соревнования проходят по олимпийской системе. Три сборных, соперники Украины, имеют в заявке игроков возрастной категории U-18. В первом полуфинале Швеция победила Англию (2:0). Далее сыграли Украина и Нидерланды (0:1).

Праздновать успех удалось нидерландцам. На 78-й минуте Ван ден Берг эффектно пробил с 15 метров в дальний угол. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу Нидерландов.

14 октября в 14:30 Украина сыграет в матче за третье место с Англией, а за главный приз поспорят Швеция и Нидерланды.

Турнир юношеских сборных

Полуфинал, 11.10.2024. Марбелья (Испания)

20:00. Нидерланды U-18 – Украина U-19 – 1:0

Гол: ван ден Берг, 78.

Видео гола и обзор матча

По теме:
Англия U-18 – Украина U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стал известен стартовый состав Украины U-19 на матч с Англией U-18
США – Панама – 2:0. Удачный дебют Почеттино. Видео голов и обзор матча
Дмитрий Михайленко чемпионат Европы по футболу U-19 сборная Украины по футболу U-19 турнир развития УЕФА сборная Нидерландов по футболу U-19 Нидерланды - Украина видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
Футбол | 14 октября 2024, 10:00 14
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера

Матч состоится 14 октября в 21:45

Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Футбол | 14 октября 2024, 07:42 12
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть

Цель Эрлинга – продолжить карьеру в Ла Лиге

ГАШЕК: «Довбик сейчас – лучший форвард не только в Европе, но и в мире»
Футбол | 13.10.2024, 18:40
ГАШЕК: «Довбик сейчас – лучший форвард не только в Европе, но и в мире»
ГАШЕК: «Довбик сейчас – лучший форвард не только в Европе, но и в мире»
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 13.10.2024, 21:25
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку по Вроцлаву перед игрой с Чехией
Футбол | 14.10.2024, 14:40
ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку по Вроцлаву перед игрой с Чехией
ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку по Вроцлаву перед игрой с Чехией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
12.10.2024, 09:15 2
Футбол
«Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания
«Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания
12.10.2024, 14:26 3
Футбол
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
14.10.2024, 07:25 7
Бокс
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
«Это не футбол». Мамардашвили рассказал, что помешало отбить удар Мудрика
12.10.2024, 09:45 28
Футбол
Где смотреть онлайн бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
13.10.2024, 00:03
Бокс
«Один подстрелил другого». С хавами сборной Украины произошла неприятность
«Один подстрелил другого». С хавами сборной Украины произошла неприятность
12.10.2024, 09:06 14
Футбол
Стала известна победительница супертурнира в Ухане
Стала известна победительница супертурнира в Ухане
13.10.2024, 14:55 6
Теннис
Алан СТАББС: «Мудрик выглядел, как игрок мирового уровня. Но это все обман»
Алан СТАББС: «Мудрик выглядел, как игрок мирового уровня. Но это все обман»
12.10.2024, 12:19 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем