Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Украинцем заинтересовался севильский клуб «Бетис»
23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб зимой 2024 года.
По информации испанского издания Elgoldigital, к украинскому вингеру серьезный интерес проявляет севильский клуб «Бетис». Испанцы хотят осуществить несколько громких трансферов зимой и Мудрик есть в списке приоритетов «Бетиса». Источник не отмечает, будет ли «Бетис» пробовать приобрести игрока, или взять в аренду.
«Бетис» также интересует вингер «Манчестер Юнайтед» Антони.
В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два ассиста. Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».
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