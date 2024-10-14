Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб зимой 2024 года.

По информации испанского издания Elgoldigital, к украинскому вингеру серьезный интерес проявляет севильский клуб «Бетис». Испанцы хотят осуществить несколько громких трансферов зимой и Мудрик есть в списке приоритетов «Бетиса». Источник не отмечает, будет ли «Бетис» пробовать приобрести игрока, или взять в аренду.

«Бетис» также интересует вингер «Манчестер Юнайтед» Антони.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два ассиста. Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».