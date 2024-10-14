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  4. Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Испания
14 октября 2024, 12:20 |
3765
3

Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса

Украинцем заинтересовался севильский клуб «Бетис»

14 октября 2024, 12:20 |
3765
3
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

23-летний вингер «Челси» Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб зимой 2024 года.

По информации испанского издания Elgoldigital, к украинскому вингеру серьезный интерес проявляет севильский клуб «Бетис». Испанцы хотят осуществить несколько громких трансферов зимой и Мудрик есть в списке приоритетов «Бетиса». Источник не отмечает, будет ли «Бетис» пробовать приобрести игрока, или взять в аренду.

«Бетис» также интересует вингер «Манчестер Юнайтед» Антони.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два ассиста. Ранее сообщалось, что Мудриком заинтересовалась «Барселона».

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Михаил Мудрик трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Челси Бетис
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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Віталій Ткачук
Бетіс Антоні підпише, якщо це не чергове вкидання.
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0
NoMad
«І це не Барса». Та кому воно в Барсі потрібне? Ска, так пишуть, якби мурзяо був головною ціллю в Барселоні
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0
Falko
Та нє, лікар сказав: "Танунаріфе," - значить, Танунаріфе.
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