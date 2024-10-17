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  4. Потеря для Ромы. Довбик рискует пропустить матч с Интером
Италия
17 октября 2024, 16:54 |
1511
0

Потеря для Ромы. Довбик рискует пропустить матч с Интером

Артем имеет проблемы с коленом

17 октября 2024, 16:54 |
1511
0
Потеря для Ромы. Довбик рискует пропустить матч с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард Ромы Артем Довбик рискует пропустить матч 8-го тура Серии А с Интером, который состоится в воскресенье, 20 октября.

Накануне 27-летний нападающий не смог полноценно тренироваться вместе с командой из-за проблем с коленом. Травму Артем получил во время выступления за сборную Украины в матчах Лиги наций.

Сейчас участие Довбика в матче с Интером находится под вопросом. Но врачи римского клуба делают все возможное, чтобы украинец смог сыграть в ближайшее воскресенье.

В текущем сезоне в активе Довбика 9 матчей в составе Ромы во всех турнирах, 4 гола и 1 ассист. В турнирной таблице Серии А команда Артема занимает 9-е место, имея в активе 10 очков.

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Рома Рим Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Интер травма травма колена
Антон Романенко Источник: Fantacalcio Pazzi di Fanta
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