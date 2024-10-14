В воскресенье, 20 октября, состоится матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Интер».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

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Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.