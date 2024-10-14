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Италия
14 октября 2024, 03:22 | Обновлено 14 октября 2024, 03:25
15
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Рома – Интер

20 октября в 21:45 состоится матч 8-го тура Серии А

14 октября 2024, 03:22 | Обновлено 14 октября 2024, 03:25
15
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Рома – Интер
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 20 октября, состоится матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Интер».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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