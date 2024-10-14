Италия14 октября 2024, 03:22 | Обновлено 14 октября 2024, 03:25
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Рома – Интер
20 октября в 21:45 состоится матч 8-го тура Серии А
14 октября 2024, 03:22 | Обновлено 14 октября 2024, 03:25
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В воскресенье, 20 октября, состоится матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Интер».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олимпико».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
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