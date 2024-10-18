Испания18 октября 2024, 10:52 |
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ДЕКУ: «Я не собираюсь сравнивать Ямала с Месси»
Спортивный директор «Барселоны» считает, что Ламин станет звездой
18 октября 2024, 10:52 |
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Спортивный директор «Барселоны» Деку высказал свое мнение по поводу юной звезды каталонцев Ламина Ямала. Функционер считает, что испанец станет главным лицом «сине-гранатовых»
«Ламин может стать главным лицом и ориентиром нашего клуба на несколько лет.
Я не собираюсь сравнивать его с Месси или другими. Мы рады, что Ямале в «Барселоне», мы заботимся и очень ценим его», – сказал Деку.
Напомним, «Барселона» могла продать Ямала за сумасшедшие средства, но трансфер не состоялся.
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