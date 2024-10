Лапорта признался, что Барса не продала игрока за €250 млн. О ком речь?

Президент футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта рассказал, что «Барселона» отказалась продавать своего лидера Ламина Ямала за 250 миллионов евро.

«Мы получили предложение по трансферу Ламина Ямала за 250 миллионов евро», – сказал Лапорта. Фабрицио Романо отмечает, что такие деньги «Барселоне» за Ямала летом давал «ПСЖ».

Ранее главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас рассказал, что считает Ламина Ямала самым талантливым футболистом мира.

В этом сезоне на счету Ямала 11 матчей за «Барсу», в которых он забил пять голов и сделал пять ассистов.

