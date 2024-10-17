Сеск ФАБРЕГАС: «Самый талантливый игрок в мире? Ламин Ямал»

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас рассказал, кого считает самым талантливым футболистом мира:

«Я бы сказал, что это Ламин Ямал. Из-за влияния, которое он оказывает на футбольном поле. Посмотрите на его свободу на футбольном поле и то, как он себя ведет. Это фантастически приятно видеть из-за его креативности», – хвалит Фабрегас.

В этом сезоне Ламин Ямал провел 11 матчей за «Барселону», забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

Ранее футболист получил небольшое повреждение и рискует пропустить ближайший матчи.