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  4. Сеск ФАБРЕГАС: «Самый талантливый игрок в мире? Ламин Ямал»
Испания
17 октября 2024, 09:45 |
197
0

Сеск ФАБРЕГАС: «Самый талантливый игрок в мире? Ламин Ямал»

Главный тренер Комо восхищается молодым испанцем

17 октября 2024, 09:45 |
197
0
Сеск ФАБРЕГАС: «Самый талантливый игрок в мире? Ламин Ямал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас рассказал, кого считает самым талантливым футболистом мира:

«Я бы сказал, что это Ламин Ямал. Из-за влияния, которое он оказывает на футбольном поле. Посмотрите на его свободу на футбольном поле и то, как он себя ведет. Это фантастически приятно видеть из-за его креативности», – хвалит Фабрегас.

В этом сезоне Ламин Ямал провел 11 матчей за «Барселону», забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.

Ранее футболист получил небольшое повреждение и рискует пропустить ближайший матчи.

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Ламин Ямал Сеск Фабрегас
Микола Титюк Источник: ESPN
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