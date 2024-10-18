Бывший тренер Руха: «Франков предложил писать в журнал «Футбол»

Бывший главный тренер «Руха» Иван Федык, который ныне возглавляет «Рух-2» рассказал, как начинал свою карьеру.

«Я работаю тренером более 15 лет. Работал с детьми 6-7 лет, также с 12-14-летними – и вплоть заканчивая игроками национальных сборных разных государств, поэтому все было постепенно. У всех тренеров, с которыми я работал, много почерпнул».

Также специалист сообщил, что писал статьи для журнала «Футбол».

«Это было очень давно во времена учебы в университете. Артем Франков предложил мне этим заниматься. Для меня это тогда была возможность посещать матчи и мероприятия бесплатно по аккредитации», – сказал Федык.

37-летний украинский специалист возглавлял «Рух» с июня 2020 года по август 2021 год. Главным тренером «Руха-2» стал в конце июня этого года.