Главным тренером Руха-2 назначат директора клуба по футболу

Во львовском клубе «Рух» было принято решение о назначении главного тренера резервной команды.

Иван Федык станет главным тренером Рух-2, клуба Второй лиги, сообщает ТаТоТаке.

36-летний специалист будет совмещать во львовском клубе тренерскую деятельность с должностью директора по футболу.

Федик был назначен директором клуба по футболу в январе 2023 года.

В должности главного тренера клуба Иван Федык работал с 2020 по 2021 год, он 40 раз выводил команду в статусе наставника.