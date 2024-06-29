Украина. Вторая лига29 июня 2024, 04:12 | Обновлено 29 июня 2024, 04:20
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Главным тренером Руха-2 назначат директора клуба по футболу
Иван Федык возвращается к тренерской деятельности
29 июня 2024, 04:12 | Обновлено 29 июня 2024, 04:20
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Во львовском клубе «Рух» было принято решение о назначении главного тренера резервной команды.
Иван Федык станет главным тренером Рух-2, клуба Второй лиги, сообщает ТаТоТаке.
36-летний специалист будет совмещать во львовском клубе тренерскую деятельность с должностью директора по футболу.
Федик был назначен директором клуба по футболу в январе 2023 года.
В должности главного тренера клуба Иван Федык работал с 2020 по 2021 год, он 40 раз выводил команду в статусе наставника.
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