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Украина. Вторая лига
29 июня 2024, 04:12 | Обновлено 29 июня 2024, 04:20
18
0

Главным тренером Руха-2 назначат директора клуба по футболу

Иван Федык возвращается к тренерской деятельности

29 июня 2024, 04:12 | Обновлено 29 июня 2024, 04:20
18
0
Главным тренером Руха-2 назначат директора клуба по футболу
ФК Рух. Иван Федык

Во львовском клубе «Рух» было принято решение о назначении главного тренера резервной команды.

Иван Федык станет главным тренером Рух-2, клуба Второй лиги, сообщает ТаТоТаке.

36-летний специалист будет совмещать во львовском клубе тренерскую деятельность с должностью директора по футболу.

Федик был назначен директором клуба по футболу в январе 2023 года.

В должности главного тренера клуба Иван Федык работал с 2020 по 2021 год, он 40 раз выводил команду в статусе наставника.

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Иван Федык Рух-2 Львов Рух Львов назначение тренера Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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