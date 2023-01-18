ОФИЦИАЛЬНО. Львовский Рух назначил директора по футболу

Бывший наставник «Руха» Иван Федык назначен на должность директора по футболу во львовском клубе.

Иван Федык будет координировать деятельность всех футбольных структур клуба, начиная от академии до основной команды. Одной из задач новоиспеченного функционера станет контроль соблюдения философии и стратегии клуба в совершенствовании и развитии молодых футболистов. Кроме того, Иван Федик будет активно участвовать в селекционной работе «Руха», а также будет налаживать контакты с международными академиями и клубами.

Иван Федик – знаковая персона в истории львовского «Руха». Именно при этом наставнике «желто-черные» получили путевку в Украинскую Премьер-лигу. В должности главного тренера клуба Иван Федык работал с 2020 по 2021 год, он 40 раз выводил команду в качестве наставника.