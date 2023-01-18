Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Львовский Рух назначил директора по футболу
Украина. Премьер лига
18 января 2023, 03:20 | Обновлено 18 января 2023, 03:33
166
0

ОФИЦИАЛЬНО. Львовский Рух назначил директора по футболу

Иван Федык является знаковой фигурой в истории львовского клуба

18 января 2023, 03:20 | Обновлено 18 января 2023, 03:33
166
0
ОФИЦИАЛЬНО. Львовский Рух назначил директора по футболу
ФК Рух Львов. Иван Федык

Бывший наставник «Руха» Иван Федык назначен на должность директора по футболу во львовском клубе.

Иван Федык будет координировать деятельность всех футбольных структур клуба, начиная от академии до основной команды. Одной из задач новоиспеченного функционера станет контроль соблюдения философии и стратегии клуба в совершенствовании и развитии молодых футболистов. Кроме того, Иван Федик будет активно участвовать в селекционной работе «Руха», а также будет налаживать контакты с международными академиями и клубами.

Иван Федик – знаковая персона в истории львовского «Руха». Именно при этом наставнике «желто-черные» получили путевку в Украинскую Премьер-лигу. В должности главного тренера клуба Иван Федык работал с 2020 по 2021 год, он 40 раз выводил команду в качестве наставника.

По теме:
Источник: экс-голкипер Александрии близок к переходу в Ингулец
Рух запланировал три спарринга на сбор в Хорватии
Голкипер Билык может остаться в УПЛ. Известны клубы
Рух Львов Иван Федык спортивный директор
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси и финансовая стратегия. Почему у Мудрика контракт на 8,5 лет
Футбол | 17 января 2023, 09:51 5
Челси и финансовая стратегия. Почему у Мудрика контракт на 8,5 лет
Челси и финансовая стратегия. Почему у Мудрика контракт на 8,5 лет

Клуб не хочет иметь проблемы с финансовым Fair Play

ВИДЕО. Севилья и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал Кубка Испании
Футбол | 17 января 2023, 23:59 0
ВИДЕО. Севилья и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал Кубка Испании
ВИДЕО. Севилья и Реал Сосьедад вышли в четвертьфинал Кубка Испании

17 января началась стадия 1/8 финала Копа дель Рей

ВИДЕО. «Я ваш болельщик навсегда». Трогательное прощание Цыганкова с Динамо
Футбол | 17.01.2023, 19:39
ВИДЕО. «Я ваш болельщик навсегда». Трогательное прощание Цыганкова с Динамо
ВИДЕО. «Я ваш болельщик навсегда». Трогательное прощание Цыганкова с Динамо
ВИДЕО. Первый гол Ярмолюка в футболке Брентфорда на глазах Бекхэма
Футбол | 17.01.2023, 18:52
ВИДЕО. Первый гол Ярмолюка в футболке Брентфорда на глазах Бекхэма
ВИДЕО. Первый гол Ярмолюка в футболке Брентфорда на глазах Бекхэма
Палкин рассказал все подробности переговоров и трансфера Мудрика в Челси
Футбол | 17.01.2023, 11:33
Палкин рассказал все подробности переговоров и трансфера Мудрика в Челси
Палкин рассказал все подробности переговоров и трансфера Мудрика в Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
Первая ракетка Украины Калинина уверенно стартовала на Australian Open 2023
16.01.2023, 06:40 2
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону
ОФИЦИАЛЬНО. Цыганков ушел из Динамо в Жирону
17.01.2023, 14:03 63
Футбол
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
Хитромудрый Шахтер. И очень рисковый Мудрик
16.01.2023, 09:15 48
Футбол
После ракетного удара в Днепре. Арестович покидает Офис президента
После ракетного удара в Днепре. Арестович покидает Офис президента
17.01.2023, 11:12 20
Война
Матч Крутых со Шмарцманом прерван на Australian Open
Матч Крутых со Шмарцманом прерван на Australian Open
17.01.2023, 05:05
Теннис
РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году
РЕТРО ДНЯ. Мудрик с Кавани и Суаресом перед матчем с Уругваем в 2011 году
16.01.2023, 07:52 3
Футбол
Поворознюка задержала СБУ? Реакция президента Ингульца
Поворознюка задержала СБУ? Реакция президента Ингульца
16.01.2023, 18:20 14
Футбол
Байндл переиграла россиянку в первом круге Australian Open
Байндл переиграла россиянку в первом круге Australian Open
16.01.2023, 09:38 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности