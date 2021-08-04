Первая отставка сезона. Федык покинул Рух

Львовский клуб отправил наставника в отставку

  • 04.08.2021 14:44
  • 3383 просмотра
  • 13 комментариев
Первая отставка сезона. Федык покинул Рух
© ФК Рух. Иван Федык

После двух поражений на старте сезона «Рух» отправил в отставку Ивана Федыка. Клуб и тренер разорвали контракт по согласованию сторон.

Сообщается, что руководство «Львова» предложило Федыку работу в структуре клуба. Наставник сообщит о своем решении позже.

Ранее была информация, что в «Рух» может вернуться Леонид Кучук.

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Источник — ФК Рух Львов

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Аа Бб
      Аа Бб, 04.08.2021 16:35
    0
    Проходить предсезонную подготовку и уволить после 2го тура.. Идиотизм Козловского. По хорошему нужно было расставаться после окончания сезона.
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 04.08.2021 15:57
    -1
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
      Вячеслав Круссер, 04.08.2021 15:55
    -1
    rus, 04.08.2021 15:13
    Давно пора
    В Металлист?
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 04.08.2021 15:52
    0
    С таким подбором игроков будет любому тренеру тяжело.Не вынесли уроков прошлого сезона.Даже Минай вынес урок.Рух нет.
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    aleks19826
    online
      aleks19826, 04.08.2021 15:49
    0
    kerch30, 04.08.2021 15:10
    григорчук
    Шева позарился на мильйоны козловского. Щас начнут покупать разных иммобиле, беррарди и прочьих чемпионов Европы!!
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    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 04.08.2021 15:46
    +3
    Don Sergio, 04.08.2021 15:35
    Шева будет
    Для Пазіка потрібно половину Винник віддати.
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    Владимир Пидвирный
      Владимир Пидвирный, 04.08.2021 15:45
    +1
    З таким складом провалити два стартові матчі це позор. Мав би власну гідність сам пішов добровільно, так ні, треба в шию гнати. Григорій одне побажання- не помилитись(не брати дворових тренерів з дубовим дипломом).
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    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 04.08.2021 15:35
    +1
    Шева будет
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    alegofich
      alegofich, 04.08.2021 15:30
    +1
    Шевченко?
    Ссылка
    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 04.08.2021 15:29
    -2
    kerch30, 04.08.2021 15:10
    григорчук
    досить таки ймовірно!
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    Viktor Krichevskii
      Viktor Krichevskii, 04.08.2021 15:23
    +2
    Не стянул...Кучук -дорого для Руха....но наверное прийдеться платить...Федик бьіл его приемником...но ..
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    rus
      rus, 04.08.2021 15:13
    +2
    Давно пора
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 04.08.2021 15:10
    +2
    григорчук
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