Первая отставка сезона. Федык покинул Рух

После двух поражений на старте сезона «Рух» отправил в отставку Ивана Федыка. Клуб и тренер разорвали контракт по согласованию сторон.

Сообщается, что руководство «Львова» предложило Федыку работу в структуре клуба. Наставник сообщит о своем решении позже.

Ранее была информация, что в «Рух» может вернуться Леонид Кучук.