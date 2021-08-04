Первая отставка сезона. Федык покинул Рух

После двух поражений на старте сезона «Рух» отправил в отставку Ивана Федыка. Клуб и тренер разорвали контракт по согласованию сторон.
Сообщается, что руководство «Львова» предложило Федыку работу в структуре клуба. Наставник сообщит о своем решении позже.
Ранее была информация, что в «Рух» может вернуться Леонид Кучук.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Рух Львов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.