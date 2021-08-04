Рух готовится к увольнению Федыка с поста тренера

Команда неудачно начала чемпионат

  • 04.08.2021 12:45
  • 1661 просмотр
  • 1 комментарий
Рух готовится к увольнению Федыка с поста тренера
© fcrukh.com

По информации СМИ, «Рух» Львов в ближайшее время уволит наставника Ивана Федыка, который начал второй сезон во главе команды.

В двух турах «Рух» дважды уступил, проиграв «Металлисту 1925» и «Ворскле».

Не исключено, что Федыка уволят еще до старта 3-го тура чемпионата.

Одним из вариантов называется возвращение в «Рух» Леонида Кучука, который ранее уже работал с командой и продолжал помогать клубу.

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Источник — ТаТоТаке

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    olex.mykhailov
      olex.mykhailov, 04.08.2021 12:46
    +1
    Давно пора
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