Рух готовится к увольнению Федыка с поста тренера

По информации СМИ, «Рух» Львов в ближайшее время уволит наставника Ивана Федыка, который начал второй сезон во главе команды.

В двух турах «Рух» дважды уступил, проиграв «Металлисту 1925» и «Ворскле».

Не исключено, что Федыка уволят еще до старта 3-го тура чемпионата.

Одним из вариантов называется возвращение в «Рух» Леонида Кучука, который ранее уже работал с командой и продолжал помогать клубу.