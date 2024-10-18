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  4. Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
Лига Европы
18 октября 2024, 11:18 |
254
0

Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?

Андрей серьезно поговорил с командой после старта в Лиге Европы

18 октября 2024, 11:18 |
254
0
Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Киевское «Динамо» провально стартовало в новом еврокубковом сезоне. Подопечные Александра Шовковского проиграли «Лацио» (0:3) и «Хоффенхайму» (0:2).

Защитник «бело-синих» Владислав Дубинчак рассказал о поведении лидера киевлян Андрея Ярмоленко после неудачных матчей в Европе. По его словам, Андрей серьезно поговорил с командой

«Плюс-минус так, как после поражения сборной Украины Румынии (0:3) на Евро-2024, но я, с вашего позволения, не буду вдаваться в детали», – лаконично ответил защитник.

Стоит отметить, что сборная Украины провалила первый матч на Евро-2024 и не смогла квалифицироваться в плей-офф турнира. Сергей Ребров заявил, что Ярмоленко провел серьезный разговор с игроками «сине-желтых» после того поединка.

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Андрей Ярмоленко Динамо Киев Лацио Хоффенхайм Лига Европы Владислав Дубинчак
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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