Провал Динамо в Лиге Европы. Что устроил Ярмоленко в раздевалке киевлян?

Киевское «Динамо» провально стартовало в новом еврокубковом сезоне. Подопечные Александра Шовковского проиграли «Лацио» (0:3) и «Хоффенхайму» (0:2).

Защитник «бело-синих» Владислав Дубинчак рассказал о поведении лидера киевлян Андрея Ярмоленко после неудачных матчей в Европе. По его словам, Андрей серьезно поговорил с командой

«Плюс-минус так, как после поражения сборной Украины Румынии (0:3) на Евро-2024, но я, с вашего позволения, не буду вдаваться в детали», – лаконично ответил защитник.

Стоит отметить, что сборная Украины провалила первый матч на Евро-2024 и не смогла квалифицироваться в плей-офф турнира. Сергей Ребров заявил, что Ярмоленко провел серьезный разговор с игроками «сине-желтых» после того поединка.