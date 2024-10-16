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Борнмут
19.10.2024 19:30 - : -
Арсенал
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Англия
16 октября 2024, 11:16 |
27
0

Борнмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 октября в 19:30 матч чемпионата Англии

16 октября 2024, 11:16 |
27
0
Борнмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут – Арсенал

В субботу, 19 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Арсенал».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Борнмут – Арсенал
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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