В субботу, 19 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Арсенал».

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

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