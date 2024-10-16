Англия16 октября 2024, 11:16 |
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Борнмут – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 октября в 19:30 матч чемпионата Англии
16 октября 2024, 11:16 |
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В субботу, 19 октября, состоится матч 8-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Арсенал».
Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча производит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
Борнмут – АрсеналСмотреть трансляцию
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