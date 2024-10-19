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Борнмут
19.10.2024 19:30 - : -
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Англия
19 октября 2024, 01:33 | Обновлено 19 октября 2024, 02:04
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0

Борнмут – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 19 октября в 19:30 по Киеву

19 октября 2024, 01:33 | Обновлено 19 октября 2024, 02:04
31
0
Борнмут – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

19 октября на «Виталити» пройдет матч 8-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Борнмут

Команда когда-то запомнилась самобытным стилем, что прививался ей годами Эдди Хау. Но потом все же был вылет в Чемпионшип, из которого выбрались только в 2022-м году. Новичок смог собрать достаточно очков, чтобы не вылететь, но автора успеха, О'Нила, все равно прошлым летом заменили на Ираолу. При понятных проблемах на старте работы Андони в Англии, он в прошлом сезоне оправдал доверие. А Соланке раскрылся так, что Тоттенхэм за него в межсезонье выложил более 60 миллионов. Теперь нужно было перестраивать игру, благо, вырученные средства обеспечили достаточно широкую трансферную кампанию, от Рэмсдейла до Эванилсона. В итоге пока что удается брать очки достаточно стабильно и даже побеждать, чтобы идти над зоной вылета.

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Арсенал

Клуб продолжает свою упорную работу по гонке за Манчестер Сити. Впервые новое противостояние между Гвардиолой и Артетой, другом и бывшим ассистентом Пепа, наметилось в позапрошлом сезоне, весной 2024-го оно продлилось до последнего тура - и принесло новую победу горожанам. Но этой осенью Холанд и компания чуть в большинстве дома не проиграли преследователю. Кстати, это вторая ничья, что была оформлена в меньшинстве. Кроме этого был только скромный старт в Лиге чемпионов, с 0:0 против Аталанты, но и там потом получилось продолжить победой. Эти успехи впечатляют еще и потому, что в сентябре не мог играть капитан, Эдегор. В новом месяце в сборных получили повреждения еще и Хаверц с Сака. И теперь нужно испанцу придумать, кто заменит сразу двух игроков группы атаки - возможно, вот он, шанс для Стерлинга, что еще и сыграет против давних товарищей.

Статистика личных встреч

На данный момент, с учетом кубка, канониры выиграли уже четыре официальных очных поединка кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что вишенки поставят подножку лондонскому гранду. Тот смотрится и правда солидно - ставим на гостей (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Борнмут
19 октбря 2024 -
19:30
Арсенал
Победа Арсенала 1.65 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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