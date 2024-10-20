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Англия
20 октября 2024, 05:22 | Обновлено 20 октября 2024, 05:38
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0

Борнмут – Арсенал – 2:0. Забарный на поле, Зинченко на банке. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 8 тура АПЛ

20 октября 2024, 05:22 | Обновлено 20 октября 2024, 05:38
145
0
Борнмут – Арсенал – 2:0. Забарный на поле, Зинченко на банке. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончился матч 6 тура Английской Премьер-лиги. «Борнмут» неожиданно одолел «Арсенал», нанеся «канонирам» первое поражение в сезоне.

Украинские легионеры соответственно хозяев и гостей Илья Забарный и Александр Зинченко попали в заявки своих команд, но Илья отыграл весь матч, а Александр остался в запасе.

Чемпионат Англии. 8-й тур

Борнмут – Арсенал – 2:0

Голы: Кристи, 70, Клюйверт, 79, пен

Борнмут: Кепа, Араухо (Смит, 46), Забарный, Сенеси, Керкез, Кук, Скотт (Кристи, 63), Оуттара (Синистерра, 63), Тавернье (Клюйверт, 63), Семеньо, Эванилсон (Унал, 82)

Арсенал: Райа, Уайт, Салиба, Габриэл, Калафьори, Парти, Мерино (Нванери, 81), Райс, Троссар (Мартинелли, 64), Стерлинг (Кивиор, 37, Жезус, 81) ), Хаверц

События матча

79’
ГОЛ ! С пенальти забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Кристи (Борнмут).
30’
Вильям Салиба (Арсенал) получает красную карточку.
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Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Илья Забарный видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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