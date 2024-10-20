Борнмут – Арсенал – 2:0. Забарный на поле, Зинченко на банке. Видео голов

Закончился матч 6 тура Английской Премьер-лиги. «Борнмут» неожиданно одолел «Арсенал», нанеся «канонирам» первое поражение в сезоне.

Украинские легионеры соответственно хозяев и гостей Илья Забарный и Александр Зинченко попали в заявки своих команд, но Илья отыграл весь матч, а Александр остался в запасе.

Чемпионат Англии. 8-й тур

Борнмут – Арсенал – 2:0

Голы: Кристи, 70, Клюйверт, 79, пен

Борнмут: Кепа, Араухо (Смит, 46), Забарный, Сенеси, Керкез, Кук, Скотт (Кристи, 63), Оуттара (Синистерра, 63), Тавернье (Клюйверт, 63), Семеньо, Эванилсон (Унал, 82)

Арсенал: Райа, Уайт, Салиба, Габриэл, Калафьори, Парти, Мерино (Нванери, 81), Райс, Троссар (Мартинелли, 64), Стерлинг (Кивиор, 37, Жезус, 81) ), Хаверц