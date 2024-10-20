Борнмут – Арсенал – 2:0. Забарный на поле, Зинченко на банке. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 8 тура АПЛ
Закончился матч 6 тура Английской Премьер-лиги. «Борнмут» неожиданно одолел «Арсенал», нанеся «канонирам» первое поражение в сезоне.
Украинские легионеры соответственно хозяев и гостей Илья Забарный и Александр Зинченко попали в заявки своих команд, но Илья отыграл весь матч, а Александр остался в запасе.
Чемпионат Англии. 8-й тур
Борнмут – Арсенал – 2:0
Голы: Кристи, 70, Клюйверт, 79, пен
Борнмут: Кепа, Араухо (Смит, 46), Забарный, Сенеси, Керкез, Кук, Скотт (Кристи, 63), Оуттара (Синистерра, 63), Тавернье (Клюйверт, 63), Семеньо, Эванилсон (Унал, 82)
Арсенал: Райа, Уайт, Салиба, Габриэл, Калафьори, Парти, Мерино (Нванери, 81), Райс, Троссар (Мартинелли, 64), Стерлинг (Кивиор, 37, Жезус, 81) ), Хаверц
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Первое место рейтинга занял Андрес Иньеста
Украинцу предсказывают переход в один из грандов АПЛ