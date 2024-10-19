Первое поражение в сезоне. Борнмут Забарного огорчил Арсенал в матче АПЛ

Арсенал в выездном матче чемпионата Англии не справился с Борнмутом, уступив со счетом 0:2. Оба гола хозяева забили во втором тайме, когда соперник играл в меньшинстве после удаления Вильяма Салиба.

Для команды Микеля Артеты это первое поражение в сезоне. Арсенал с 17 очками остается третьим.

В составе Борнмута весь матч провел украинский защитник Илья Забарный. Александр Зинченко вернулся в заявку Арсенала, но остался в запасе.

Чемпионат Англии. 8-й тур



Борнмут – Арсенал 2:0

Голы: Кристи, 70, Клюйверт, 79 (с пен)

Борнмут: Кепа, Араухо (Смит, 46), Забарный, Сенеси, Керкез, Кук, Скотт (Кристи, 63), Оуттара (Синистерра, 63), Тавернье (Клюйверт, 63), Семеньо, Эванилсон (Унал, 82)

Арсенал: Райа, Уайт, Салиба, Габриэл, Калафьори, Парти, Мерино (Нванери, 81), Райс, Троссар (Мартинелли, 64), Стерлинг (Кивиор, 37, Жезус, 81)), Хаверц

Удален: Салиба, 30