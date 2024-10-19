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Чемпионат Англии
Борнмут
19.10.2024 19:30 – FT 2 : 0
Арсенал
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Англия
19 октября 2024, 21:26 | Обновлено 19 октября 2024, 22:11
2493
10

Первое поражение в сезоне. Борнмут Забарного огорчил Арсенал в матче АПЛ

Команда украинца выиграла 2:0

19 октября 2024, 21:26 | Обновлено 19 октября 2024, 22:11
2493
10
Первое поражение в сезоне. Борнмут Забарного огорчил Арсенал в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Арсенал в выездном матче чемпионата Англии не справился с Борнмутом, уступив со счетом 0:2. Оба гола хозяева забили во втором тайме, когда соперник играл в меньшинстве после удаления Вильяма Салиба.

Для команды Микеля Артеты это первое поражение в сезоне. Арсенал с 17 очками остается третьим.

В составе Борнмута весь матч провел украинский защитник Илья Забарный. Александр Зинченко вернулся в заявку Арсенала, но остался в запасе.

Чемпионат Англии. 8-й тур

Борнмут – Арсенал 2:0
Голы: Кристи, 70, Клюйверт, 79 (с пен)

Борнмут: Кепа, Араухо (Смит, 46), Забарный, Сенеси, Керкез, Кук, Скотт (Кристи, 63), Оуттара (Синистерра, 63), Тавернье (Клюйверт, 63), Семеньо, Эванилсон (Унал, 82)

Арсенал: Райа, Уайт, Салиба, Габриэл, Калафьори, Парти, Мерино (Нванери, 81), Райс, Троссар (Мартинелли, 64), Стерлинг (Кивиор, 37, Жезус, 81)), Хаверц

Удален: Салиба, 30

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Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Борнмут Вильям Салиба Александр Зинченко Илья Забарный
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 10
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Serhii P.
Круто, вітання Забарному!
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+6
Saar
Кроти, виходьте на матч без воріт
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
vbrjkf
Ну, кроты, держитесь...
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+1
avk2307
Я даже больше скажу.
Если б такое нарушение как у Колоса на Педриньо ( Или енрике ) да в игре с Арсеналом, то там 100% прямая красная б была игроку Арсенала. Это просто Деревинский пожалел того бразильца.
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0
Harun Bakircioğlu
О, Арсенал во вторник будет мегазлой
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0
avk2307
У Арсенала сейчас  ну очень много травмированных игроков основы.
С Шахтером по сути будет играть полурезерв т.к. потом игра с Ливерпулем . Может Артета даже выпустит  Нванери  и еще кого... типа Льюиса...
 Но на победу над Шахтером точно  хватит сил у Арсенала ...
Я не думаю, что канониры будут обижать кротов сильно.
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
Play Games
це не договорняки. Це просто майже в кожному матчі цього вікенду червона в матчі. Це просто збіг. Це не для букмекерів. Це футбол. Він непередбачуваний. За це ми його і любим
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-1
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