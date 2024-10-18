«Он готов играть». Лунин узнал вердикт врачей Реала

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти осознает важность того, чтобы все его основные футболисты смогли сыграть с «Сельтой» в ближайшую субботу.

Однако непонятно было участие голкипера Тибо Куртуа в матче против «голубых», поэтому тренерский штаб планировал сделать ставку на украинца Андрея Лунина в ближайшем туре чемпионата Испании.

Однако бельгийский вратарь, похоже, сможет сыграть против «Сельты», поскольку он точно оправился от мышечной проблемы, несмотря на то, что только что прибыл на последние тренировки.

«Он готов играть в стартовом составе в Виго», – подтвердили врачи итальянскому тренеру, который очень доволен возвращением Куртуа.

Лунин из-за травмы Куртуа успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от «Лилля» (0:1) и помог «Реалу» победить «Вильярреал» (2:0) в Ла Лиге.