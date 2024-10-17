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  4. «У меня сейчас дискомфорт...» Кипер Реала пожаловался Анчелотти на здоровье
Испания
17 октября 2024, 19:03 |
1495
0

«У меня сейчас дискомфорт...» Кипер Реала пожаловался Анчелотти на здоровье

Куртуа может пропустить следующий матч

17 октября 2024, 19:03 |
1495
0
«У меня сейчас дискомфорт...» Кипер Реала пожаловался Анчелотти на здоровье
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Тибо Куртуа

В субботу, 19 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Сельта» и «Реал Мадрид».

Игра пройдет на стадионе «Балаидос». Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

По информации Defensacentral, бельгийский вратарь Тибо Куртуа остается под вопросом на этот матч. Куртуа уже тренируется с командой, но без нагрузок. Тибо признался главному тренеру «сливочных» Карло Анчелотти, что до сих пор испытывает дискомфорт

«Со мной все в порядке, но сейчас я чувствую определенный дискомфорт», – сказал Куртуа

Лунин из-за травмы Куртуа успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от «Лилля» (0:1) и помог «Реалу» победить «Вильярреал» (2:0) в Ла Лиге, отыграв на ноль.

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Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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