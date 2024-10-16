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Чемпионат Испании
Сельта
19.10.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Испания
16 октября 2024, 14:08 |
26
0

Сельта – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 октября поединок 10-го тура испанской Ла Лиги

16 октября 2024, 14:08 |
26
0
Сельта – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 19 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Сельта» и «Реал Мадрид».

Игра пройдет на стадионе «Балаидос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Сельта – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сельта – Реал Мадрид
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Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков смотреть онлайн Реал Мадрид Сельта - Реал
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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