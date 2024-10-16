19.10.2024 22:00 - : -
Испания16 октября 2024, 14:08 |
26
0
Сельта – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 октября поединок 10-го тура испанской Ла Лиги
16 октября 2024, 14:08 |
26
0
В субботу, 19 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Сельта» и «Реал Мадрид».
Игра пройдет на стадионе «Балаидос».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Сельта – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сельта – Реал МадридСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 октября 2024, 06:23 6
Сборные Германии и Испании досрочно вышли в четвертьфинал
Футбол | 16 октября 2024, 08:01 5
Давид Кобылик поделился впечатлениями от матча Лиги наций
Футбол | 15.10.2024, 23:47
Футбол | 15.10.2024, 23:40
Футбол | 16.10.2024, 12:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
14.10.2024, 20:30 109
15.10.2024, 01:16
15.10.2024, 00:15 10
14.10.2024, 23:41 189
14.10.2024, 17:50 22
14.10.2024, 10:00 16
14.10.2024, 20:56 25