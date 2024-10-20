Сельта – Реал – 1:2. Голы претендентов на ЗМ. Видео голов и обзор матча
Андрей Лунин остался в запасе
Закончился матч 10 тура испанской Ла лиги. Мадридский «Реал» ездил в гости к «Сельте» и привез домой победу со счетом 2:1.
Голы забивали Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, а украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин остался в запасе.
Ла Лига. 10 тур.
Сельта – Реал – 1:2
Голы: Сведеберг, 51 – Мбаппе, 20, Винисиус, 66.
Сельта: Гуаита, Алонсо, Старфельт, Манкильо (Хави Родригес, 72), Альварес, Сотело, Бельтран (Родригес, 87), Мингеса, Сведберг (Гонсалес, 72), Иглесиас (Дувикас, 78), Бамба (Дуран, 78)
Реал: Куртуа, Рюдигер, Тчуамени, Милитао, Винисиус Жуниор, Беллингем, Фран Гарсия (Менди, 70), Камавинга (Родриго, 63), Вальверде (Модрич, 63), Васкес, Мбаппе (Себальос, 82)
События матча
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