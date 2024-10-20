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Чемпионат Испании
Сельта
19.10.2024 22:00 – FT 1 : 2
Реал Мадрид
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Испания
20 октября 2024, 04:42 | Обновлено 20 октября 2024, 05:05
199
0

Сельта – Реал – 1:2. Голы претендентов на ЗМ. Видео голов и обзор матча

Андрей Лунин остался в запасе

20 октября 2024, 04:42 | Обновлено 20 октября 2024, 05:05
199
0
Сельта – Реал – 1:2. Голы претендентов на ЗМ. Видео голов и обзор матча
Х. Реал Мадрид

Закончился матч 10 тура испанской Ла лиги. Мадридский «Реал» ездил в гости к «Сельте» и привез домой победу со счетом 2:1.

Голы забивали Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, а украинский вратарь «сливочных» Андрей Лунин остался в запасе.

Ла Лига. 10 тур.

Сельта – Реал – 1:2

Голы: Сведеберг, 51 – Мбаппе, 20, Винисиус, 66.

Сельта: Гуаита, Алонсо, Старфельт, Манкильо (Хави Родригес, 72), Альварес, Сотело, Бельтран (Родригес, 87), Мингеса, Сведберг (Гонсалес, 72), Иглесиас (Дувикас, 78), Бамба (Дуран, 78)

Реал: Куртуа, Рюдигер, Тчуамени, Милитао, Винисиус Жуниор, Беллингем, Фран Гарсия (Менди, 70), Камавинга (Родриго, 63), Вальверде (Модрич, 63), Васкес, Мбаппе (Себальос, 82)

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Виллот Сведберг (Сельта).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
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Сельта чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Сельта - Реал видео голов и обзор
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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