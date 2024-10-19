19 октября на «Балаидос» пройдет матч 10-го тура Примеры, в котором «Сельта» встретится с «Реал» (Мадрид). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Сельта

Команда пытается реализовать амбиции, конвертировав их в конкретные результаты. Но в итоге все выливалось в частые смены наставников при хронической борьбе за выживание в Примере - пока успешной. Все должно было измениться год назад, когда в Виго прибыл Рафа Бенитес. Но в итоге опытный наставник еще раз подтвердил статус сбитого летчика, продержавшись примерно полгода - а мог быть уволен намного раньше. Благо, что преемник, малоизвестный Клаудио Хиральдес, стабилизировал ситуацию - под его руководством команда поднялась на безопасное 13-е место. Новую темпораду начинали с пары побед, но потом результаты ухудшились: следующие 6 матчей принесли 4 поражения и 4 очка. Тем удивительнее, что перед паузой на игры сборных получилось при удалении и Аспаса, и Мориба, вдевятером удержать победу над Лас-Пальмасом, причем на выезде.

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Реал (Мадрид)

Клуб подтверждает не самую приятную тенденцию пока что: Анчелотти чередует после возвращения в столицу Испании удачные, сильные сезоны, со спадами. Триумфально начав, Карло со сливочными, по сути, практически провалил темпораду 2022/2023, ограничившись только кубком Испании. Потом галактикос, наоборот, только в Копе дель Рей и не добились успеха, компенсировав это с лихвой Суперкубком, Примерой и Лигой чемпионов - везде весной взяли титулы. Но, начав новый сезон с нового успеха, обыграв Аталанту в Суперкубке УЕФА, королевский клуб начал терять очки в первых же выездных матчах. И не только на внутренней арене - также, тяжело обыграв Штутгарт в Лиге чемпионов, гранд проиграл Лиллю. Еще и капитан, Карвахаль, получил тяжелую травму.

Статистика личных встреч

За последние 10 лет галисийцы выиграли только однажды, и то в рамках кубка. Все 8 крайних матчей заканчивались лишь победами сливочных.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в успех хозяев поля даже в виде ничьей. Реал уже и так отпустил Барселону в отрыв и не может дать новую осечку - ждем победы гостей (коэффициент - 1,7).