Звездное нападение Реала принесло победу над Сельтой. Лунин не играл
Мадридцы добыли три очка в Ла Лиге
В субботу, 19 октября, прошел матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Сельта» и «Реал Мадрид».
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Игра прошла на стадионе «Балаидос». «Сливочные» победили со счетом 2:1.
За «Реал» забивали звездные нападающие – Килиан Мбаппе на 20-й минуте и Винисиус Жуниор на 66-й. За «Сельту» единственный гол забил Виллиот Сведеберг.
Украинский вратарь «королевского клуба» Андрей Лунин уступил место в старте Тибо Куртуа.
Ла Лига. 10-й тур, 19 октября.
Сельта – Реал – 1:2
Голы: Сведеберг, 51 – Мбаппе, 20, Винисиус, 66.
Сельта: Гуаита, Алонсо, Старфельт, Манкильо (Хави Родригес, 72), Альварес, Сотело, Бельтран (Родригес, 87), Мингеса, Сведберг (Гонсалес, 72), Иглесиас (Дувикас, 78), Бамба (Дуран, 78).
Реал Мадрид: Куртуа, Рюдигер, Тчуамени, Милитао, Винисиус Жуниор, Беллингем, Фран Гарсия (Менди, 70), Камавинга (Родриго, 63), Вальверде (Модрич, 63), Васкес, Мбаппе (Себальос, 82).
🏁 @RCCelta 1-2 @RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 19, 2024
⚽ 20' @KMbappe
⚽ 51' Swedberg
⚽ 66' @ViniJr#CeltaRealMadrid | @emirates pic.twitter.com/68CRFCpczd
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