Звездное нападение Реала принесло победу над Сельтой. Лунин не играл

В субботу, 19 октября, прошел матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Сельта» и «Реал Мадрид».

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Игра прошла на стадионе «Балаидос». «Сливочные» победили со счетом 2:1.

За «Реал» забивали звездные нападающие – Килиан Мбаппе на 20-й минуте и Винисиус Жуниор на 66-й. За «Сельту» единственный гол забил Виллиот Сведеберг.

Украинский вратарь «королевского клуба» Андрей Лунин уступил место в старте Тибо Куртуа.

Ла Лига. 10-й тур, 19 октября.

Сельта – Реал – 1:2

Голы: Сведеберг, 51 – Мбаппе, 20, Винисиус, 66.

Сельта: Гуаита, Алонсо, Старфельт, Манкильо (Хави Родригес, 72), Альварес, Сотело, Бельтран (Родригес, 87), Мингеса, Сведберг (Гонсалес, 72), Иглесиас (Дувикас, 78), Бамба (Дуран, 78).



Реал Мадрид: Куртуа, Рюдигер, Тчуамени, Милитао, Винисиус Жуниор, Беллингем, Фран Гарсия (Менди, 70), Камавинга (Родриго, 63), Вальверде (Модрич, 63), Васкес, Мбаппе (Себальос, 82).

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