Экс-гендиректор Ромы будет работать в клубе, за который выступает украинец
Лина Сулуку недолго была без работы
Месяц назад Лина Сулуку подала в отставку с поста генерального директора «Ромы» после увольнения Даниэле Де Росси с поста тренера.
Как сообщает Corriere dello Sport, Сулуку получит должность в «Эвертоне» – клубе, недавно купленном Дэном Фридкиным. Американский бизнесмен также владеет «Ромой», цвета которой защищает украинский форвард Артем Довбик.
За «Эвертон» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.
На данный момент «ириски» занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав пять очков в семи матчах.
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