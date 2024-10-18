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Англия
18 октября 2024, 10:09 | Обновлено 18 октября 2024, 10:10
199
0

Экс-гендиректор Ромы будет работать в клубе, за который выступает украинец

Лина Сулуку недолго была без работы

18 октября 2024, 10:09 | Обновлено 18 октября 2024, 10:10
199
0
Экс-гендиректор Ромы будет работать в клубе, за который выступает украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Лина Сулуку

Месяц назад Лина Сулуку подала в отставку с поста генерального директора «Ромы» после увольнения Даниэле Де Росси с поста тренера.

Как сообщает Corriere dello Sport, Сулуку получит должность в «Эвертоне» – клубе, недавно купленном Дэном Фридкиным. Американский бизнесмен также владеет «Ромой», цвета которой защищает украинский форвард Артем Довбик.

За «Эвертон» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

На данный момент «ириски» занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав пять очков в семи матчах.

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Эвертон Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Рома Рим
Павло Павленко Источник: Tuttomercatoweb
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