Экс-гендиректор Ромы будет работать в клубе, за который выступает украинец

Месяц назад Лина Сулуку подала в отставку с поста генерального директора «Ромы» после увольнения Даниэле Де Росси с поста тренера.

Как сообщает Corriere dello Sport, Сулуку получит должность в «Эвертоне» – клубе, недавно купленном Дэном Фридкиным. Американский бизнесмен также владеет «Ромой», цвета которой защищает украинский форвард Артем Довбик.

За «Эвертон» выступает украинский защитник Виталий Миколенко.

На данный момент «ириски» занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав пять очков в семи матчах.