Гендиректор Ромы подала в отставку, у нее был конфликт с де Росси
Лина Сулуку принимала почти все решения по трансферам футболистов
ФК «Рома» объявил о том, что генеральный директор Лина Сулуку покинула свой пост.
«Мы благодарим Лину за ее самоотверженную работу в критический для клуба период и желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях», – сказано на сайте итальянского клуба.
Ранее сообщалось, что у Сулуку был конфликт с бывшим главным тренером команды Даниэле де Росси. Частично это было из-за трансферной кампании, а также результатов команды в последних матчах.
Также была проблема том, что Лина Сулуку принимала почти все решения по трансферам футболистов, а спортивный директор клуба Флоран Гизольфи выполнял преимущественно операционные функции.
Отметим, что де Росси был уволен 18 сентября. В летнее межсезонье «Рома» подписала украинского нападающего Артема Довбика.
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