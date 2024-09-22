Гендиректор Ромы подала в отставку, у нее был конфликт с де Росси

ФК «Рома» объявил о том, что генеральный директор Лина Сулуку покинула свой пост.

«Мы благодарим Лину за ее самоотверженную работу в критический для клуба период и желаем ей всего наилучшего в ее будущих начинаниях», – сказано на сайте итальянского клуба.

Ранее сообщалось, что у Сулуку был конфликт с бывшим главным тренером команды Даниэле де Росси. Частично это было из-за трансферной кампании, а также результатов команды в последних матчах.

Также была проблема том, что Лина Сулуку принимала почти все решения по трансферам футболистов, а спортивный директор клуба Флоран Гизольфи выполнял преимущественно операционные функции.

Отметим, что де Росси был уволен 18 сентября. В летнее межсезонье «Рома» подписала украинского нападающего Артема Довбика.