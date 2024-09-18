Все из-за женщины? Известна причина увольнения Де Росси из Ромы
У легенды «волков» был конфликт с руководством клуба
Сегодня утром «Рома» уволила с поста главного тренера Даниэле Де Росси.
По информации TUTTOmercatoWEB, главной причиной увольнения Де Росси мог стать конфликт с генеральным директором «Ромы» Линой Сулуку. Отношения были натянутыми из-за недоразумений по трансферной компании, а также из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона.
У Де Росси было оправдание – командную игру с большим количеством новичков невозможно быстро построить, но спешка руководства «Ромы» взяла верх и легенда «волков» был уволен.
«Рома» после четырех туров имеет в активе лишь три очка. Римляне трижды сыграли вничью и проиграли один матч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратарь показал класс в матче против Штутгарта
«Горняки» сыграют в текущей Лиге чемпионов с двумя главными немецкими грандами