Все из-за женщины? Известна причина увольнения Де Росси из Ромы

Сегодня утром «Рома» уволила с поста главного тренера Даниэле Де Росси.

По информации TUTTOmercatoWEB, главной причиной увольнения Де Росси мог стать конфликт с генеральным директором «Ромы» Линой Сулуку. Отношения были натянутыми из-за недоразумений по трансферной компании, а также из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона.

У Де Росси было оправдание – командную игру с большим количеством новичков невозможно быстро построить, но спешка руководства «Ромы» взяла верх и легенда «волков» был уволен.

«Рома» после четырех туров имеет в активе лишь три очка. Римляне трижды сыграли вничью и проиграли один матч.