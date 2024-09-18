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  4. Все из-за женщины? Известна причина увольнения Де Росси из Ромы
Италия
18 сентября 2024, 18:53 |
781
1

Все из-за женщины? Известна причина увольнения Де Росси из Ромы

У легенды «волков» был конфликт с руководством клуба

18 сентября 2024, 18:53 |
781
1
Все из-за женщины? Известна причина увольнения Де Росси из Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Сегодня утром «Рома» уволила с поста главного тренера Даниэле Де Росси.

По информации TUTTOmercatoWEB, главной причиной увольнения Де Росси мог стать конфликт с генеральным директором «Ромы» Линой Сулуку. Отношения были натянутыми из-за недоразумений по трансферной компании, а также из-за неудовлетворительных результатов команды на старте сезона.

У Де Росси было оправдание – командную игру с большим количеством новичков невозможно быстро построить, но спешка руководства «Ромы» взяла верх и легенда «волков» был уволен.

«Рома» после четырех туров имеет в активе лишь три очка. Римляне трижды сыграли вничью и проиграли один матч.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Даниэле Де Росси отставка Артем Довбик
Дмитро Олійник Источник: Tuttomercatoweb
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MrStepanovM .
не з наю як було б далі з де Россі, але без нього, можу впевнено сказати, сезон для клубу втрачений...
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