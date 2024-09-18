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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
Италия
18 сентября 2024, 10:11 | Обновлено 18 сентября 2024, 10:17
3846
25

ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера

Де Росси лишился занимаемого поста

18 сентября 2024, 10:11 | Обновлено 18 сентября 2024, 10:17
3846
25
ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

Римская «Рома» уведомила о прекращении сотрудничества с Даниэле Де Росси.

Сообщается, что решение клуба принято в интересах команды, чтобы «иметь возможность оперативно возобновить желаемый путь, в то время, когда сезон еще только начинается».

«Даниэле, который всегда будет дома в клубе «джаллоросси», сердечно благодарим за работу, проделанную в последние месяцы со страстью и самоотдачей», – говорится среди прочего в релизе.

«Рома», цвета которой с лета этого года защищает украинский нападающий Артем Довбик, в настоящий момент в турнирной таблице Серии А занимает 16-е место, имея 3 очка после 4 матчей.

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Рома Рим отставка Даниэле Де Росси Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Юрій Остроумов Источник: ФК Рома
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Комментарии 25
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Nordenus
А ведь это из за него Довбик перешел в Рому))
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+3
Fitness.sports
Плохая новость...разобранная Рома лучше 
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+1
Samuel
Дурень той Довбик, треба було йти в Атлетико, там такий підбір футболістів що кліпав би голи кожного туру
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Saar
хм... тепер боязко за Довбика.
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+1
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SHN
Консейсао без работы. Если возьмут его,то команда заиграет
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0
Умник
Стефано Пиоли свободен. 
У него Жиру как Довбык принес победу в Серии А.
Артем сильнее Шомуродова.
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0
PUMA
Думал что хотя бы к матчу с ДК дотянет 
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0
Sukiyaki
 "Містер пічічі" вже спустився на грішну землю. Якщо є талант - все буде норм. 
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0
Sergei2112
А может смена тренера пойдет на пользу Артему
Придет новый тренер,изменит игру команды и будет более эфективно использовать его в атаке
Время покажет
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0
etorfine
Гарний проект був у Де Россі.. Протриматися декілька турів, отримати відступні, звалити. Далі - їбіться як хочете.
Прасті Артем і пака
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0
Boodya
Довбик ризикує бути таким собі аля Коноплянкою, де після зміни тренера він ставав не потрібний
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0
Толян
Я свободен. +380975684235
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Harun Bakircioğlu
Прогнозируемо. Ожидаемо. Довбику моральных сил
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0
Dfkbvj
От вам і результат приїзду власників клубу в Рим. Ще вчора була інформація, що довіра у Де Россі безмежна, але все вийшло навпаки. Артему удачі, буде нелегко.
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-1
cooperchack
Поменял шило на мыло довбик,где твои мозги были рахит 
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-5
Xvalenok03
Только довбик забил как сразу тренера уволили.
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-7
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