ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера
Де Росси лишился занимаемого поста
Римская «Рома» уведомила о прекращении сотрудничества с Даниэле Де Росси.
Сообщается, что решение клуба принято в интересах команды, чтобы «иметь возможность оперативно возобновить желаемый путь, в то время, когда сезон еще только начинается».
«Даниэле, который всегда будет дома в клубе «джаллоросси», сердечно благодарим за работу, проделанную в последние месяцы со страстью и самоотдачей», – говорится среди прочего в релизе.
«Рома», цвета которой с лета этого года защищает украинский нападающий Артем Довбик, в настоящий момент в турнирной таблице Серии А занимает 16-е место, имея 3 очка после 4 матчей.
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