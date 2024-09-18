ОФИЦИАЛЬНО. Довбик остался без наставника. Рома уволила тренера

Римская «Рома» уведомила о прекращении сотрудничества с Даниэле Де Росси.

Сообщается, что решение клуба принято в интересах команды, чтобы «иметь возможность оперативно возобновить желаемый путь, в то время, когда сезон еще только начинается».

«Даниэле, который всегда будет дома в клубе «джаллоросси», сердечно благодарим за работу, проделанную в последние месяцы со страстью и самоотдачей», – говорится среди прочего в релизе.

«Рома», цвета которой с лета этого года защищает украинский нападающий Артем Довбик, в настоящий момент в турнирной таблице Серии А занимает 16-е место, имея 3 очка после 4 матчей.