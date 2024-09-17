В Серии А сыгран 4-й тур. Где Рома с Довбиком, кто – лидер?
Украинец наконец-таки открыл счет своим «итальянским» голам
В чемпионате Италии 14-16 сентября были сыграны матчи 4-го тура сезона 2024/2025.
Римская «Рома» на выезде выяснила отношения с «Дженоа», цвета которой защищает украинец Руслан Малиновский.
Игра стала знаковой для украинского нападающего «волков» Артема Довбика – он на 37-й минуте поразил ворота «Дженоа», забив свой первый гол в Серии А. Впрочем, взятие ворот в исполнении украинца «Роме» не помогло победить – ничья 1:1.
К слову, Малиновский появился на поле в перерыве, выйдя на замену, а Довбик был заменен на 81-й минуте.
«Рома» в таблице итальянского чемпионата, имея 3 очка (все – ничьи), занимает 16-е место. У «Дженоа» 11-я позиция и 5 пунктов.
Единоличным лидером сезона в Серии А является «Удинезе», у которого 10 очков. В топ-группу также входят «Наполи» (9 пунктов), а также «Интер», «Ювентус» и «Торино» (все – по 8 очков).
Серия А. 4-й тур. 14-16 сентября
- Комо – Болонья – 2:2
- Эмполи – Ювентус – 0:0
- Милан – Венеция – 4:0
- Дженоа – Рома – 1:1
- Торино – Лечче – 0:0
- Аталанта – Фиорентина – 3:2
- Кальяри – Наполи – 0:4
- Монца – Интер – 1:1
- Парма – Удинезе – 2:3
- Лацио – Верона – 2:1
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Удинезе
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2
|Наполи
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|3
|Интер Милан
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|4
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|5
|Торино
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|6
|Лацио
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7
|Эллас Верона
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8
|Эмполи
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9
|Аталанта
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|10
|Милан
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|11
|Дженоа
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12
|Парма
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|13
|Лечче
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|14
|Фиорентина
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|15
|Монца
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|16
|Рома
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|17
|Болонья
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|18
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19
|Кальяри
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|20
|Венеция
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
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