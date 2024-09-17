В Серии А сыгран 4-й тур. Где Рома с Довбиком, кто – лидер?

В чемпионате Италии 14-16 сентября были сыграны матчи 4-го тура сезона 2024/2025.

Римская «Рома» на выезде выяснила отношения с «Дженоа», цвета которой защищает украинец Руслан Малиновский.

Игра стала знаковой для украинского нападающего «волков» Артема Довбика – он на 37-й минуте поразил ворота «Дженоа», забив свой первый гол в Серии А. Впрочем, взятие ворот в исполнении украинца «Роме» не помогло победить – ничья 1:1.

К слову, Малиновский появился на поле в перерыве, выйдя на замену, а Довбик был заменен на 81-й минуте.

«Рома» в таблице итальянского чемпионата, имея 3 очка (все – ничьи), занимает 16-е место. У «Дженоа» 11-я позиция и 5 пунктов.

Единоличным лидером сезона в Серии А является «Удинезе», у которого 10 очков. В топ-группу также входят «Наполи» (9 пунктов), а также «Интер», «Ювентус» и «Торино» (все – по 8 очков).

Серия А. 4-й тур. 14-16 сентября

Комо – Болонья – 2:2

Эмполи – Ювентус – 0:0

Милан – Венеция – 4:0

Дженоа – Рома – 1:1

Торино – Лечче – 0:0

Аталанта – Фиорентина – 3:2

Кальяри – Наполи – 0:4

Монца – Интер – 1:1

Парма – Удинезе – 2:3

Лацио – Верона – 2:1