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  4. В Серии А сыгран 4-й тур. Где Рома с Довбиком, кто – лидер?
Италия
17 сентября 2024, 11:08 | Обновлено 17 сентября 2024, 11:54
98
0

В Серии А сыгран 4-й тур. Где Рома с Довбиком, кто – лидер?

Украинец наконец-таки открыл счет своим «итальянским» голам

17 сентября 2024, 11:08 | Обновлено 17 сентября 2024, 11:54
98
0
В Серии А сыгран 4-й тур. Где Рома с Довбиком, кто – лидер?
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Италии 14-16 сентября были сыграны матчи 4-го тура сезона 2024/2025.

Римская «Рома» на выезде выяснила отношения с «Дженоа», цвета которой защищает украинец Руслан Малиновский.

Игра стала знаковой для украинского нападающего «волков» Артема Довбика – он на 37-й минуте поразил ворота «Дженоа», забив свой первый гол в Серии А. Впрочем, взятие ворот в исполнении украинца «Роме» не помогло победить – ничья 1:1.

К слову, Малиновский появился на поле в перерыве, выйдя на замену, а Довбик был заменен на 81-й минуте.

«Рома» в таблице итальянского чемпионата, имея 3 очка (все – ничьи), занимает 16-е место. У «Дженоа» 11-я позиция и 5 пунктов.

Единоличным лидером сезона в Серии А является «Удинезе», у которого 10 очков. В топ-группу также входят «Наполи» (9 пунктов), а также «Интер», «Ювентус» и «Торино» (все – по 8 очков).

Серия А. 4-й тур. 14-16 сентября

  • Комо – Болонья – 2:2
  • Эмполи – Ювентус – 0:0
  • Милан – Венеция – 4:0
  • Дженоа – Рома – 1:1
  • Торино – Лечче – 0:0
  • Аталанта – Фиорентина – 3:2
  • Кальяри – Наполи – 0:4
  • Монца – Интер – 1:1
  • Парма – Удинезе – 2:3
  • Лацио – Верона – 2:1
Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Удинезе 4 3 1 0 7 - 4 10
2 Наполи 4 3 0 1 9 - 4 9
3 Интер Милан 4 2 2 0 9 - 3 8
4 Ювентус 4 2 2 0 6 - 0 8
5 Торино 4 2 2 0 5 - 3 8
6 Лацио 4 2 1 1 8 - 6 7
7 Эллас Верона 4 2 0 2 6 - 5 6
8 Эмполи 4 1 3 0 3 - 2 6
9 Аталанта 4 2 0 2 8 - 8 6
10 Милан 4 1 2 1 9 - 6 5
11 Дженоа 4 1 2 1 4 - 5 5
12 Парма 4 1 1 2 6 - 7 4
13 Лечче 4 1 1 2 1 - 6 4
14 Фиорентина 4 0 3 1 5 - 6 3
15 Монца 4 0 3 1 3 - 4 3
16 Рома 4 0 3 1 2 - 3 3
17 Болонья 4 0 3 1 4 - 7 3
18 Комо 4 0 2 2 3 - 7 2
19 Кальяри 4 0 2 2 1 - 6 2
20 Венеция 4 0 1 3 1 - 8 1
Полная таблица

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Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим Артем Довбик Руслан Малиновский Дженоа Удинезе
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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