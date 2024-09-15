Позднее спасение от Дженоа. Первый гол Довбика не принес Роме 3 очка

В воскресенье, 15 сентября, состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Дженоа» и «Рома».

Матч завершился вничью. Единственный гол гостей в этой встрече забил украинский нападающий Артем Довбик, для которого это было первое взятие ворот в составе итальянской команды. Артем начал игру в старте и был заменен на 81-й минуте.

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на второй тайм. Его команда отыгралась на 90+6 минуте.

Чемпионат Италии. 4-й тур

«Дженоа» – «Рома» – 1:1

Гол: Де Винтер (90+6) – Довбик (37).

«Дженоа» – Голлини, Васкес, де Винтер, Вольякко (Витинья, 46), Аарон Мартин, Сабелли, Френдруп, Бадель (Бохинен, 80), Торсбю (Малиновский, 46), Экубан (Эхатор, 80), Пинамонти.

«Рома» – Свилар, Анхелиньо, Ндика, Манчини, Дибала (Бальданци, 62), Салемакерс (Эрмосо, 50), Пизилли (Пеллегрини, 62), Кристанте, Коне, Эль-Шаарави (Челик, 62), Довбик (Шомуродов, 81).

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ювентус 4 2 2 0 6 - 0 8 2 Интер Милан 3 2 1 0 8 - 2 7 3 Торино 3 2 1 0 5 - 3 7 4 Удинезе 3 2 1 0 4 - 2 7 5 Эллас Верона 3 2 0 1 5 - 3 6 6 Наполи 3 2 0 1 5 - 4 6 7 Эмполи 4 1 3 0 3 - 2 6 8 Милан 4 1 2 1 9 - 6 5 9 Лацио 3 1 1 1 6 - 5 4 10 Парма 3 1 1 1 4 - 4 4 11 Дженоа 3 1 1 1 3 - 4 4 12 Фиорентина 3 0 3 0 3 - 3 3 13 Аталанта 3 1 0 2 5 - 6 3 14 Лечче 3 1 0 2 1 - 6 3 15 Болонья 4 0 3 1 4 - 7 3 16 Монца 3 0 2 1 2 - 3 2 17 Кальяри 3 0 2 1 1 - 2 2 18 Рома 3 0 2 1 1 - 2 2 19 Комо 4 0 2 2 3 - 7 2 20 Венеция 4 0 1 3 1 - 8 1 Полная таблица