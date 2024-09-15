Позднее спасение от Дженоа. Первый гол Довбика не принес Роме 3 очка
Руслан Малиновский отыграл второй тайм, его команда избежала поражения
В воскресенье, 15 сентября, состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Дженоа» и «Рома».
Матч завершился вничью. Единственный гол гостей в этой встрече забил украинский нападающий Артем Довбик, для которого это было первое взятие ворот в составе итальянской команды. Артем начал игру в старте и был заменен на 81-й минуте.
Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на второй тайм. Его команда отыгралась на 90+6 минуте.
Чемпионат Италии. 4-й тур
«Дженоа» – «Рома» – 1:1
Гол: Де Винтер (90+6) – Довбик (37).
«Дженоа» – Голлини, Васкес, де Винтер, Вольякко (Витинья, 46), Аарон Мартин, Сабелли, Френдруп, Бадель (Бохинен, 80), Торсбю (Малиновский, 46), Экубан (Эхатор, 80), Пинамонти.
«Рома» – Свилар, Анхелиньо, Ндика, Манчини, Дибала (Бальданци, 62), Салемакерс (Эрмосо, 50), Пизилли (Пеллегрини, 62), Кристанте, Коне, Эль-Шаарави (Челик, 62), Довбик (Шомуродов, 81).
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ювентус
|4
|2
|2
|0
|6 - 0
|8
|2
|Интер Милан
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3
|Торино
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4
|Удинезе
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5
|Эллас Верона
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6
|Наполи
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7
|Эмполи
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8
|Милан
|4
|1
|2
|1
|9 - 6
|5
|9
|Лацио
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10
|Парма
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11
|Дженоа
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12
|Фиорентина
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|13
|Аталанта
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14
|Лечче
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|15
|Болонья
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|16
|Монца
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17
|Кальяри
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|18
|Рома
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|19
|Комо
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20
|Венеция
|4
|0
|1
|3
|1 - 8
|1
Finisce in parità. Dovbyk per noi nel primo tempo, pareggio di De Winter nel finale.#GenoaRoma pic.twitter.com/DUcXiR9W2k— AS Roma (@OfficialASRoma) September 15, 2024
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