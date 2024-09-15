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  4. Позднее спасение от Дженоа. Первый гол Довбика не принес Роме 3 очка
Чемпионат Италии
Дженоа
15.09.2024 13:30 – FT 1 : 1
Рома
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Италия
15 сентября 2024, 15:35 | Обновлено 15 сентября 2024, 16:49
2847
15

Позднее спасение от Дженоа. Первый гол Довбика не принес Роме 3 очка

Руслан Малиновский отыграл второй тайм, его команда избежала поражения

15 сентября 2024, 15:35 | Обновлено 15 сентября 2024, 16:49
2847
15
Позднее спасение от Дженоа. Первый гол Довбика не принес Роме 3 очка
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 сентября, состоялся матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Дженоа» и «Рома».

Матч завершился вничью. Единственный гол гостей в этой встрече забил украинский нападающий Артем Довбик, для которого это было первое взятие ворот в составе итальянской команды. Артем начал игру в старте и был заменен на 81-й минуте.

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на второй тайм. Его команда отыгралась на 90+6 минуте.

Чемпионат Италии. 4-й тур

«Дженоа» – «Рома» – 1:1
Гол: Де Винтер (90+6) – Довбик (37).

«Дженоа» – Голлини, Васкес, де Винтер, Вольякко (Витинья, 46), Аарон Мартин, Сабелли, Френдруп, Бадель (Бохинен, 80), Торсбю (Малиновский, 46), Экубан (Эхатор, 80), Пинамонти.
«Рома» – Свилар, Анхелиньо, Ндика, Манчини, Дибала (Бальданци, 62), Салемакерс (Эрмосо, 50), Пизилли (Пеллегрини, 62), Кристанте, Коне, Эль-Шаарави (Челик, 62), Довбик (Шомуродов, 81).

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ювентус 4 2 2 0 6 - 0 8
2 Интер Милан 3 2 1 0 8 - 2 7
3 Торино 3 2 1 0 5 - 3 7
4 Удинезе 3 2 1 0 4 - 2 7
5 Эллас Верона 3 2 0 1 5 - 3 6
6 Наполи 3 2 0 1 5 - 4 6
7 Эмполи 4 1 3 0 3 - 2 6
8 Милан 4 1 2 1 9 - 6 5
9 Лацио 3 1 1 1 6 - 5 4
10 Парма 3 1 1 1 4 - 4 4
11 Дженоа 3 1 1 1 3 - 4 4
12 Фиорентина 3 0 3 0 3 - 3 3
13 Аталанта 3 1 0 2 5 - 6 3
14 Лечче 3 1 0 2 1 - 6 3
15 Болонья 4 0 3 1 4 - 7 3
16 Монца 3 0 2 1 2 - 3 2
17 Кальяри 3 0 2 1 1 - 2 2
18 Рома 3 0 2 1 1 - 2 2
19 Комо 4 0 2 2 3 - 7 2
20 Венеция 4 0 1 3 1 - 8 1
Полная таблица
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Рома Рим Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский Артем Довбик
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 15
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MIRRA
Грало два л.на.... Негр при виході 2 в 1 зажидив пас Артему і запоров, та й сам Довбик міг забивати ще....
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+2
Walle
Оце так проект в роми, класний клуб Артем обрав
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+1
Tower Bridge
 Браво, Малиновский!
 Идёт последняя атака хозяев на 90+4.  После столкновения игрок гостей остался лежать на газоне. И Руслан тормозит атаку, указывая на лежащего.  И его на засвители.  А Всевышний им дозволил сравнять счёт 
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+1
shakhtarforewer
Перший пішов! Вітаю Артеме!
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0
Микола Захарченко
З почином ! Головне , що у Артема починають з'являтися моменти . Голи повинні піти . І Рома наче добавляє у грі .
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0
Nordenus
У Довбика опять проблемы с реализацией, могли бы спокойно выиграть... 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Стюард #11
Первый блин, все норм
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-1
ВОССТАВШИЙ ИЗ БАНА
Довбать того Довбика в сраку!
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-1
contr
Ха ха .Де Вінтер крив Довбика весь матч а в кінці матчу ще і обісцяв 😂🐐😂
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-1
Показать Скрыть 3 ответа
дыряво с пердя🤣
Римский царь тёма, не помог
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-4
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