ДЕ РОССИ: «Довбик провел отличный матч. Он не рассказывал мне о травме»

15 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А 2024/25 между командами Дженоа и Рома. Поединок прошел на стадионе Луиджи Феррарис в Генуе. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Единственный в составе волков на 37-й минуте забил украинский форвард Артем Довбик. Для украинца это первый мяч в составе римлян.

После завершения встречи главный тренер Ромы Даниэле Де Росси коротко прокомментировал забитый мяч Довбика:

«Довбик провел отличный матч, я пытался приблизить к нему больше людей. Он не рассказывал мне о травме, он просто казался уставшим. Второй тайм – это досада, потому что мы провели отличный матч с точки зрения количества моментов.

Был ли пенальти на Дибале? Я еще раз посмотрел видеоповтор, четко показывающий, что да. На этот раз решение арбитра было таким, возможно, следующий вознаградит нас», – сказал де Росси.

Видеообзор матча Дженоа – Рома – 1:1