ДЕ РОССИ: «Довбик провел отличный матч. Он не рассказывал мне о травме»
Главный тренер Ромы прокомментировал забитый мяч Артема в ворота Дженоа
15 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А 2024/25 между командами Дженоа и Рома. Поединок прошел на стадионе Луиджи Феррарис в Генуе. Игра завершилась со счетом 1:1.
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Единственный в составе волков на 37-й минуте забил украинский форвард Артем Довбик. Для украинца это первый мяч в составе римлян.
После завершения встречи главный тренер Ромы Даниэле Де Росси коротко прокомментировал забитый мяч Довбика:
«Довбик провел отличный матч, я пытался приблизить к нему больше людей. Он не рассказывал мне о травме, он просто казался уставшим. Второй тайм – это досада, потому что мы провели отличный матч с точки зрения количества моментов.
Был ли пенальти на Дибале? Я еще раз посмотрел видеоповтор, четко показывающий, что да. На этот раз решение арбитра было таким, возможно, следующий вознаградит нас», – сказал де Росси.
Видеообзор матча Дженоа – Рома – 1:1
События матча
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