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Чемпионат Италии
Дженоа
15.09.2024 13:30 – FT 1 : 1
Рома
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Италия
15 сентября 2024, 16:45 | Обновлено 15 сентября 2024, 16:53
1408
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ДЕ РОССИ: «Довбик провел отличный матч. Он не рассказывал мне о травме»

Главный тренер Ромы прокомментировал забитый мяч Артема в ворота Дженоа

15 сентября 2024, 16:45 | Обновлено 15 сентября 2024, 16:53
1408
0
ДЕ РОССИ: «Довбик провел отличный матч. Он не рассказывал мне о травме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэле Де Росси

15 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А 2024/25 между командами Дженоа и Рома. Поединок прошел на стадионе Луиджи Феррарис в Генуе. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный в составе волков на 37-й минуте забил украинский форвард Артем Довбик. Для украинца это первый мяч в составе римлян.

После завершения встречи главный тренер Ромы Даниэле Де Росси коротко прокомментировал забитый мяч Довбика:

«Довбик провел отличный матч, я пытался приблизить к нему больше людей. Он не рассказывал мне о травме, он просто казался уставшим. Второй тайм – это досада, потому что мы провели отличный матч с точки зрения количества моментов.

Был ли пенальти на Дибале? Я еще раз посмотрел видеоповтор, четко показывающий, что да. На этот раз решение арбитра было таким, возможно, следующий вознаградит нас», – сказал де Росси.

Видеообзор матча Дженоа – Рома – 1:1

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Кони Де Винтер (Дженоа).
90’ +5
Даниеле Де Росси (Рома) получает красную карточку.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
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Даниэле Де Росси Рома Рим Дженоа Дженоа - Рома Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик
Даниил Агарков Источник: Tuttomercatoweb
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