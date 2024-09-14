15 сентября на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 4-го тура Серии А Италии, в котором «Дженоа» встретится с «Ромой». Поединок начнется в 13:30 по киевскому времени.

Дженоа

Команда провела позапрошлый сезон во втором дивизионе. Но, похоже, именно там и родились нынешние грифоны. По крайней мере, тогда Альберто Джилардино стал тут тренером - вряд ли в элитном дивизионе давали бы шанс известному нападающему в прошлом, но совершенно неопытному наставнику. Но тот справился, причем не только с задачей вернуть амбициозный коллектив в Кальчо, но и уже в нем финишировав в середине таблицы, 11-ми. Клуб остается кузницей талантов: зимой продали в Тоттенхэм Дрегушина, сейчас попрощались с Жозепом Мартинесом, Ретеги и Гудмендссоном. Новички пока что не так впечатляют, по именам, хотя есть Миретти, Голлини, Пинамонти. Пока что не все получается: обыграв в кубке Реджану, разделив очки с Интером после итоговых 2-2 и обыграв Монцу, потом получили 0:2 дома от Вероны

Рома

Клуб очень многого ждет от нынешнего сезона. Впрочем, задача у Де Росси та же, с которой за свои годы в столице Италии не справился его Особенный предшественник, Жозе Моуринью. Впрочем, если начинал Даниэле под года назад в роли и.о. вполне оптимистично, то нынешний сезон пока что складывается плохо. Волки уже успели выдать две нулевые ничьи, не только с Ювентусом, но и с Кальяри, а Эмполи и вовсе проиграли. Это при том, что летом брали новичков в основном в группу атаки - Довбика и Соуле. Посмотрим, чем поможет обмен Абрахама на Салемакерса. Ну, а в защите, подписав Эрмосо и Хуммельса, отпустили Карсдорпа и Смоллинга. Посмотрим, помогут ли джалоросси эти пертурбации.

Статистика личных встреч

В последних трех очных матчах выигрывала та команда, что принимала соперника на своем поле.

Прогноз

Букмекерские конторы все еще симпатизируют амбициозному столичному коллективу. Но с учетом истории последних дуэлей и формы сторон в августе, ставим на то, что хозяева не проиграют (коэффициент - 1,66).