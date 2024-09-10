Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дженоа – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Дженоа
15.09.2024 13:30 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
10 сентября 2024, 11:20 | Обновлено 10 сентября 2024, 11:27
44
0

Дженоа – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 сентября поединок 4-го тура итальянской Серии А

10 сентября 2024, 11:20 | Обновлено 10 сентября 2024, 11:27
44
0
Дженоа – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик (слева)

В воскресенье, 15 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Рома».

Игра пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка – в 13:30 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Италии после 3-х туров «Дженоа» занимает 10-е место, имея 4 очка. У «Ромы», цвета которой защищает украинец Роман Довбик, имеется 2 пункта и 16-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Дженоа – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Ювентуса будет выступать под руководством Моуриньо
Тренер Жироны рассказал, как воспринял продажу Довбика и Савио
«Мы говорили об этом годами». В Жироне признались, почему продали Довбика
смотреть онлайн чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Рома Рим Артем Довбик
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
Футбол | 09 сентября 2024, 18:11 19
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»
Виктор ВАЦКО: «Левый берег построил стадион за 1,5 года. А Ингулец?»

Журналист сомневается, что УПЛ пойдет на уступки

(Не) идеальный Холанд: должен ли Эрлинг делать больше на поле?
Футбол | 10 сентября 2024, 11:40 0
(Не) идеальный Холанд: должен ли Эрлинг делать больше на поле?
(Не) идеальный Холанд: должен ли Эрлинг делать больше на поле?

Разбираемся, справедливо ли критикуют звездного норвежца

Маркевич назвал одну причину, которая помешала Украине победить Албанию
Футбол | 09.09.2024, 13:16
Маркевич назвал одну причину, которая помешала Украине победить Албанию
Маркевич назвал одну причину, которая помешала Украине победить Албанию
Шевчук пояснил, зачем сборной ветераны Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук
Футбол | 10.09.2024, 07:50
Шевчук пояснил, зачем сборной ветераны Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук
Шевчук пояснил, зачем сборной ветераны Ярмоленко, Степаненко, Сидорчук
Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике
Футбол | 09.09.2024, 18:54
Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике
Сергей РЕБРОВ – о матче с Чехией, поражении от Албании и Мудрике
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным
Албания показала, что провал Украины на Евро был не случайным
08.09.2024, 09:40 199
Футбол
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
Сплошная экзотика. Стало известно, где может продолжить карьеру Ракицкий
08.09.2024, 18:50 16
Футбол
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
Больше, чем сообщалось. Бенфика официально назвала сумму трансфера Трубина
09.09.2024, 14:12
Футбол
С огромным отрывом. Назван самый высокооплачиваемый спортсмен Украины
С огромным отрывом. Назван самый высокооплачиваемый спортсмен Украины
09.09.2024, 16:45 8
Бокс
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
Решение принято! Поворознюк определился, будет ли Ингулец сниматься с УПЛ
10.09.2024, 00:12 30
Футбол
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Он этого не использовал». Чарльз назвал победителя реванша Усик – Фьюри
09.09.2024, 00:51 1
Бокс
Победный гол Роналду. Португалия обыграла Шотландию, а Хорватия – Польшу
Победный гол Роналду. Португалия обыграла Шотландию, а Хорватия – Польшу
08.09.2024, 23:43 4
Футбол
Мерсер назвал боксера из Украины, который бил сильнее Холифилда и Льюиса
Мерсер назвал боксера из Украины, который бил сильнее Холифилда и Льюиса
10.09.2024, 07:39
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем