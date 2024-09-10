Италия10 сентября 2024, 11:20 | Обновлено 10 сентября 2024, 11:27
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Дженоа – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 сентября поединок 4-го тура итальянской Серии А
10 сентября 2024, 11:20 | Обновлено 10 сентября 2024, 11:27
44
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В воскресенье, 15 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Дженоа» и «Рома».
Игра пройдет в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка – в 13:30 по киевскому времени.
В таблице чемпионата Италии после 3-х туров «Дженоа» занимает 10-е место, имея 4 очка. У «Ромы», цвета которой защищает украинец Роман Довбик, имеется 2 пункта и 16-я позиция.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Дженоа – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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