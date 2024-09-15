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Чемпионат Италии
Дженоа
15.09.2024 13:30 – FT 1 : 1
Рома
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Италия
15 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 15 сентября 2024, 16:44
1864
0

Дженоа – Рома – 1:1. Как забил Довбик, мяч на 90+6-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Серии А 2024/25

15 сентября 2024, 16:23 | Обновлено 15 сентября 2024, 16:44
1864
0
Дженоа – Рома – 1:1. Как забил Довбик, мяч на 90+6-й. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

15 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А 2024/25 между командами Дженоа и Рома.

Поединок прошел на стадионе Луиджи Феррарис в Генуе. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Единственный в составе волков на 37-й минуте забил украинский форвард Артем Довбик. Для украинца это первый мяч в составе римлян.

Грифоны сумели сравнять только на 90+6-й. Ничью для хозяев вырвал Кони Де Винтер.

Серия А 2024/25. 4-й тур, 15 сентября

Дженоа – Рома – 1:1

Голы: Де Винтер, 90+6 – Довбик, 37

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Кони Де Винтер (Дженоа).
90’ +5
Даниеле Де Росси (Рома) получает красную карточку.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Рома).
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видео голов и обзор Рома Рим Дженоа Дженоа - Рома Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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