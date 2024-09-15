15 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А 2024/25 между командами Дженоа и Рома.

Поединок прошел на стадионе Луиджи Феррарис в Генуе. Игра завершилась со счетом 1:1.

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Единственный в составе волков на 37-й минуте забил украинский форвард Артем Довбик. Для украинца это первый мяч в составе римлян.

Грифоны сумели сравнять только на 90+6-й. Ничью для хозяев вырвал Кони Де Винтер.

Серия А 2024/25. 4-й тур, 15 сентября

Дженоа – Рома – 1:1

Голы: Де Винтер, 90+6 – Довбик, 37

Видео голов и обзор матча: