Дженоа – Рома – 1:1. Как забил Довбик, мяч на 90+6-й. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Серии А 2024/25
15 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А 2024/25 между командами Дженоа и Рома.
Поединок прошел на стадионе Луиджи Феррарис в Генуе. Игра завершилась со счетом 1:1.
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Единственный в составе волков на 37-й минуте забил украинский форвард Артем Довбик. Для украинца это первый мяч в составе римлян.
Грифоны сумели сравнять только на 90+6-й. Ничью для хозяев вырвал Кони Де Винтер.
Серия А 2024/25. 4-й тур, 15 сентября
Дженоа – Рома – 1:1
Голы: Де Винтер, 90+6 – Довбик, 37
Видео голов и обзор матча:
События матча
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