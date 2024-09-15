ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
Артем отличился в матче с Дженоа
В воскресенье, 15 сентября, проходит матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Дженоа» и «Рома».
На 37-й минуте украинский легионер римского клуба Артем Довбик забил дебютный гол за итальянцев.
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Украинец удачно сыграл на добивании после сейва Голлини и с близкого расстояния ударом в касание отправил мяч в сетку ворот.
Отметим, что для того, чтобы засчитать гол, арбитру потребовалась помощь VAR.
ARTEEEEEEEEEEEEEEM! È BUONO! 1-0 PER NOI!— AS Roma (@OfficialASRoma) September 15, 2024
⚽️ PRIMO GOL DI DOVBYK!#GenoaRoma 0-1 pic.twitter.com/JsLDL1Uxg7
Первый тайм завершился с минимальным преимуществом «Рома».
Si chiude il primo tempo, siamo avanti grazie al gol di Artem Dovbyk 💪#GenoaRoma 0-1 pic.twitter.com/t8cMFnq75P— AS Roma (@OfficialASRoma) September 15, 2024
Artem’s off the mark ⚽️🇺🇦#ASRoma | #GenoaRoma pic.twitter.com/ASV6piimCN— AS Roma English (@ASRomaEN) September 15, 2024
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