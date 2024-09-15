ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому

В воскресенье, 15 сентября, проходит матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Дженоа» и «Рома».

На 37-й минуте украинский легионер римского клуба Артем Довбик забил дебютный гол за итальянцев.

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Украинец удачно сыграл на добивании после сейва Голлини и с близкого расстояния ударом в касание отправил мяч в сетку ворот.

Отметим, что для того, чтобы засчитать гол, арбитру потребовалась помощь VAR.

ВИДЕО ГОЛА

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом «Рома».