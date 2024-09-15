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Италия
15 сентября 2024, 14:18 | Обновлено 15 сентября 2024, 15:16
10304
12

ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому

Артем отличился в матче с Дженоа

15 сентября 2024, 14:18 | Обновлено 15 сентября 2024, 15:16
10304
12
ВИДЕО. Довбик забил дебютный гол за Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 15 сентября, проходит матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Дженоа» и «Рома».

На 37-й минуте украинский легионер римского клуба Артем Довбик забил дебютный гол за итальянцев.

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Украинец удачно сыграл на добивании после сейва Голлини и с близкого расстояния ударом в касание отправил мяч в сетку ворот.

Отметим, что для того, чтобы засчитать гол, арбитру потребовалась помощь VAR.

ВИДЕО ГОЛА

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом «Рома».

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 12
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Diesel
Чітко виконав роботу форварда. В потрібному місці в потрібний час. 
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+14
Показать Скрыть 1 ответ
Pepik
Звичайно не той гол що чекали, не хватає ще розрізних пасів на нього, але й так сьогодні він трохи замітніший.
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Захарченко
Забив , красава , так тримати !! ✌️👍Якщо в старті - тренер в нього вірить , а то в останній час було стільки критичних випадів в сторону Артема .
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+5
Fitness.sports
Довбика поздравляю дебютным голом.!
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+1
Стюард #11
Нехуясебе
Ответить
0
ТвояМамка
Перемога!
Ответить
-1
contr
Довбик- лох кривоногий ☝️5 моментів один гол ! Плужара 😂😂😂
Ответить
-4
Stardeck84
В Жироні вже би 5 наклепав за стільки ігор...  Я досі не розумію - Навіщо....
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-7
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