Де Росси оценил игру с Дженоа, в которой Довбик забил первый гол за Рому

15 сентября состоялся матч 4-го тура Серии А 2024/25 между командами Дженоа и Рома.

Поединок прошел на стадионе Луиджи Феррарис в Генуе. Игра завершилась со счетом 1:1.

Единственный гол в составе волков на 37-й минуте забил украинский форвард Артем Довбик. Для украинца это первый мяч в составе римлян.

Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси, который в конце матча получил красную карточку, высказался об этом поединке.

«Это был матч, который мы хотели выиграть. Мы сумели превзойти соперника и хорошо держали мяч. В первом тайме мы имели несколько возможностей забить второй гол. «Рома» – это команда, которая должна бороться за попадание в Лигу чемпионов. Это наша цель и мы должны выполнить эту задачу. Мы создали важный рынок для нашей цели. Но потерянные очки в начале чемпионата влияют на турнирную таблицу и, прежде всего, на наше настроение», – сказал Де Росси.

«Рома» после четырех туров имеет в активе лишь три очка. Римляне трижды сыграли вничью и проиграли один матч.