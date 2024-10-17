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17 октября 2024, 23:57 | Обновлено 18 октября 2024, 00:01
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0

Алькарас и Надаль определили финалиста Six Kings Slam с безумными призовыми

Карлос переиграл легендарного Рафаэля в двух сетах на выставочном турнире в Эр-Рияде

17 октября 2024, 23:57 | Обновлено 18 октября 2024, 00:01
559
0
Алькарас и Надаль определили финалиста Six Kings Slam с безумными призовыми
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас и Рафаэля Надаль

2-я ракетка мира Карлос Алькарас пробился в финал выставочного турнира Six Kings Slam, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В полуфинале испанец переиграл своего легендарного соотечественника Рафаэля Надаля (АТР 153) в двух сетах за 1 час и 20 минут.

Six Kings Slam. 1/2 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Рафаэля Надаля (Испания) – 6:3, 6:3

Ранее соперники провели 3 официальных поединка. Сегодня Алькарас добыл вторую победу в личных встречах.

В финале соревнований в Саудовской Аравии Алькарас сыграет против Янника Синнера, который в своем полуфинальном поединке выбил Новака Джоковича. Рафа и Ноле сойдутся в матче за третье место.

Чемпион Six Kings Slam получит чек в шесть миллионов долларов. Остальные участники турнира гарантировали себе призовые в 1.5 млн.

Алькарас на старте «выставочного Шлема» выбил Хольгера Руне 6:4, 6:2.

Фотогалерея матча Карлос Алькарас – Рафаэль Надаль

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Six Kings Slam Карлос Алькарас (теннисист) Рафаэль Надаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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