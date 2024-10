Алькарас и Надаль определили финалиста Six Kings Slam с безумными призовыми

2-я ракетка мира Карлос Алькарас пробился в финал выставочного турнира Six Kings Slam, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В полуфинале испанец переиграл своего легендарного соотечественника Рафаэля Надаля (АТР 153) в двух сетах за 1 час и 20 минут.

Six Kings Slam. 1/2 финала

Карлос Алькарас (Испания) – Рафаэля Надаля (Испания) – 6:3, 6:3

Ранее соперники провели 3 официальных поединка. Сегодня Алькарас добыл вторую победу в личных встречах.

В финале соревнований в Саудовской Аравии Алькарас сыграет против Янника Синнера, который в своем полуфинальном поединке выбил Новака Джоковича. Рафа и Ноле сойдутся в матче за третье место.

Чемпион Six Kings Slam получит чек в шесть миллионов долларов. Остальные участники турнира гарантировали себе призовые в 1.5 млн.

Алькарас на старте «выставочного Шлема» выбил Хольгера Руне 6:4, 6:2.

