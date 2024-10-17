Алькарас и Надаль определили финалиста Six Kings Slam с безумными призовыми
Карлос переиграл легендарного Рафаэля в двух сетах на выставочном турнире в Эр-Рияде
2-я ракетка мира Карлос Алькарас пробился в финал выставочного турнира Six Kings Slam, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
В полуфинале испанец переиграл своего легендарного соотечественника Рафаэля Надаля (АТР 153) в двух сетах за 1 час и 20 минут.
Six Kings Slam. 1/2 финала
Карлос Алькарас (Испания) – Рафаэля Надаля (Испания) – 6:3, 6:3
Ранее соперники провели 3 официальных поединка. Сегодня Алькарас добыл вторую победу в личных встречах.
В финале соревнований в Саудовской Аравии Алькарас сыграет против Янника Синнера, который в своем полуфинальном поединке выбил Новака Джоковича. Рафа и Ноле сойдутся в матче за третье место.
Чемпион Six Kings Slam получит чек в шесть миллионов долларов. Остальные участники турнира гарантировали себе призовые в 1.5 млн.
Алькарас на старте «выставочного Шлема» выбил Хольгера Руне 6:4, 6:2.
Фотогалерея матча Карлос Алькарас – Рафаэль Надаль
He's got his eye on the prize 👀— Tennis Channel (@TennisChannel) October 17, 2024
Carlos Alcaraz defeats Rafael Nadal and will face Jannik Sinner for the Championship in Riyadh.#SixKingsSlam pic.twitter.com/Zbz1bMihJ9
Carlos gets the W over Rafa and he’ll face Sinner in the #SixKingsSlam final on Saturday 🙏 pic.twitter.com/dNZYTaigff— Tennis TV (@TennisTV) October 17, 2024
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