Манчестер Сити удалит из контракта Холанда одну деталь. В чем причина?

Английский «Манчестер Сити» предлагает норвежскому форварду Эрлингу Холанду продление контракта, согласно которому он станет самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги.

Сообщается, что руководство английского клуба недовольно клаусулой футболиста – она составляет 150 млн фунтов стерлингов. «Манчестер Сити» считает, что конкуренты могут договориться с Холандом напрямую и выкупить игрока. В клубе хотят удалить этот пункт, однако футболист против. Норвежец согласится подписать продление контракта, только в том случае, если в нем будет прописана сума отступных.

Форвард считает, что из-за обвинений в финансовых нарушений, клуб могут наказать и хочет иметь возможность покинуть Англию.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года – новое соглашение будет продлено на два года. Стороны не собираются менять свое мнение, поэтому переговоры между руководством «Манчестер Сити» и представителями игрока продолжаются.