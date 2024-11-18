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  4. Манчестер Сити удалит из контракта Холанда одну деталь. В чем причина?
Англия
18 ноября 2024, 17:44 |
627
0

Манчестер Сити удалит из контракта Холанда одну деталь. В чем причина?

Английскому клубу не нравится клаусула норвежского футболиста

18 ноября 2024, 17:44 |
627
0
Манчестер Сити удалит из контракта Холанда одну деталь. В чем причина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Английский «Манчестер Сити» предлагает норвежскому форварду Эрлингу Холанду продление контракта, согласно которому он станет самым высокооплачиваемым игроком английской Премьер-лиги.

Сообщается, что руководство английского клуба недовольно клаусулой футболиста – она составляет 150 млн фунтов стерлингов. «Манчестер Сити» считает, что конкуренты могут договориться с Холандом напрямую и выкупить игрока. В клубе хотят удалить этот пункт, однако футболист против. Норвежец согласится подписать продление контракта, только в том случае, если в нем будет прописана сума отступных.

Форвард считает, что из-за обвинений в финансовых нарушений, клуб могут наказать и хочет иметь возможность покинуть Англию.

Контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года – новое соглашение будет продлено на два года. Стороны не собираются менять свое мнение, поэтому переговоры между руководством «Манчестер Сити» и представителями игрока продолжаются.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Эрлинг Холанд продление контракта
Микола Титюк Источник: FourFourTwo
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