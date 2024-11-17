30 млн евро в год. Манчестер Сити предлагает Холанду невероятный контракт
Звездный форвард станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
Английский клуб «Манчестер Сити» предлагает своему звездному форварду Эрлингу Холанду новый контракт, сообщает Daily Mirror.
По информации источника, новый контракт предусматривает для норвжеца зарплату, превышающую 600 тысяч евро в неделю. Новое соглашение будет рассчитано до 2029 года.
Если Эрлинг подпишет этот контракт, он станет самым высокооплачиваемым игроком в АПЛ, перегнав своего одноклубника Кевина де Брюйне, зарабатывающего 500 тысяч евро в месяц.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего нападающего в 200 миллионов евро. Нынешний контракт норвежца с горожанами рассчитан до лета 2027 года.
В этом сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 16 игр, в которых забил 15 голов.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» хочет сделать Трента Александра-Арнольда самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.
🚨 Manchester City are increasingly confident Erling Haaland will sign a lucrative new deal at the club which would make him the Premier League's top earner.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 17, 2024
(Source: @MirrorFootball) pic.twitter.com/JElZh4bcGj
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